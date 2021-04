Opinie: ‘Gemeente, denk ook eens aan de buurtzwemmers’

Lekker toch? Dit zou op meer plekken moeten kunnen in Amsterdam. Beeld Remko de Waal/ANP

Moest je vroeger naar Stockholm of Sydney om direct vanuit een binnenstad in open water te kunnen zwemmen, recent zijn er overal in Amsterdam steigers en kades verschenen waar buurtgenoten in redelijk schoon water kunnen afkoelen, baantjes trekken of, zoals deze winter, een ijsbad nemen. Een enorme kwaliteitsimpuls voor onze stad!

Geschokt was ik dan ook toen ik vorige week tijdens een ommetje zag dat de zeer populaire zwemsteiger aan de Bickerswerf van gemeente­wege was afgebroken. Want dit lokale zwemparadijs verbeeldde voor mij veel van wat goed is aan Amsterdam: een stad die investeert in kwaliteit voor buurtbewoners, met direct voor de deur water dat schoon genoeg is om in te zwemmen. Bovendien een democratische stad, waar arm en rijk, jong en oud, gekleurd en wit ongecompliceerd samen van genieten.

Bij de half weg gezaagde steiger stonden nu borden waarop de gemeente trots vermeldde dat hier een ecologische watertuin zou komen, ‘een positieve bijdrage aan de biodiversiteit’. Iets kapotmaken waar de buurt veel plezier aan beleeft en het verkopen als verrijking: politiek sarcasme ten top.

Toegeven, stadsdeel Centrum stond onder druk: aan de Bickerswerf mag vanwege waterkwaliteit en de actieve vaarweg officieel niet worden gezwommen en bewoners van aangrenzende appartementen hadden hardnekkig geklaagd over geluidsoverlast. Maar wat ik de gemeente kwalijk neem, is dat ze bij de botsende belangen van appartementeigenaren en stadsrecreanten alleen oog had voor die van de eigenaren. Over het verlies van een unieke plek waar een grote groep buurtbewoners dagelijks geluk vindt, heeft ze zich niet bekommerd. Een gemiste kans.

Ik wil ons gemeentebestuur dan ook oproepen om voortaan ook de belangen van buurtzwemmers te behartigen. Creëer in onze buurt een plek waar gillende kinderen, sportieve ouderen en geharde ijszwemmers weer kunnen en mogen zwemmen. Maar trek het gelijk breder: maak het scheppen van schone en veilige zwemplekken in Amsterdams open water tot actief beleid. Onze stad wordt daar zoveel fijner van. En plan naast alle nieuwe zwemsteigers dan ook gerust ecologische watertuinen. Want biodiversiteit, mits oprecht bedoeld en niet onder valse voorwendselen opgedrongen, daar is echt niemand tegen.

Maarten Mourik, Amsterdam