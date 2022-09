Opinie: ‘Gemeente Amsterdam laat straatmarkten bewust aan hun lot over’

De gemeente verzuimt zijn plicht als het gaat om het levensvatbaar houden van de straatmarkten in Amsterdam, zegt marktondernemer Ed Wijnberg. Volgens hem wil de gemeente van de markten af.

De markten van Amsterdam, ooit het visitekaartje van de stad, worden volledig verwaarloosd. Noodkreten en brandbrieven ten spijt blijft het gemeentelijk Marktbureau volharden in een bureaucratische aanpak van de enorme leegstand op de Amsterdamse markten.

Daar waar de aandacht moet uitgaan naar initiatieven van goedwillende marktmakelaars, marktondernemers en kramenzetters om de markten op korte termijn weer vol bezet te krijgen met marktondernemers, worden daar alle mogelijke hindernissen tegen opgeworpen.

Neem bijvoorbeeld de maandagmarkt in de Westerstraat, waar de leegstand goed te merken is. In mei zijn het Marktbureau van de gemeente en de complete Amsterdamse politiek in het bezit gesteld van een brandbrief. Deze brandbrief focuste zich op de maandagmarkt in de Westerstraat, maar stond en staat ook symbool voor het gemeentelijk beleid ten aanzien van alle Amsterdamse markten.

Marktmakelaar

Het aanstellen van een vervangend marktmakelaar was de enige reactie van het Marktbureau. Deze makelaar ontplooide per omgaande initiatieven om op korte termijn tot een herindeling van de Westerstraatmarkt over te gaan. De initiatieven van de marktmakelaar ten spijt, wordt de herindeling op korte termijn gedwarsboomd door gemeentelijke en ambtelijke belangen.

Een herindeling is bedoeld om een markt volledig bezet te houden met marktondernemers om deze aantrekkelijk voor de bezoekers te houden. Sinds 2016 moet minimaal eens in de drie jaar beoordeeld worden of een markt moet worden heringedeeld, vóór 2016 moest een markt eens in de drie jaar worden heringedeeld.

De laatste herindeling van de Westerstraatmarkt heeft in 2010 plaatsgevonden en werd effectief in 2011. Elf jaar geleden! De leegstand op deze maandagmorgenmarkt is dus te wijten aan een falende organisatie binnen de gemeente Amsterdam.

Hoge vaste lasten

Ik heb als voorzitter van belangenverenigingen vele herindelingen mee georganiseerd die binnen vier weken konden worden uitgevoerd. Het Marktbureau heeft in juli aangegeven de herindeling pas in februari 2023 te kunnen laten plaatsvinden.

Wel heeft het Marktbureau tijd om marktondernemers met een vaste standplaats aan te schrijven dat zij niet aan het minimaal gestelde aantal ‘stadagen’ op hun lege markt voldoen, terwijl de gemeente zelf al negen jaar in gebreke blijft en niet naar de indeling van de markt heeft omgekeken.

Veel nog actieve marktondernemers hebben hun vaste vergunning ingeleverd vanwege de hoge vaste maandlasten verbonden aan deze vergunning. Met een hernieuwde inschrijving als ‘loteling’ hebben zij intussen tegen een dagtarief op hun markt de standplaatsen voor het uitzoeken.

De Amsterdamse markten worden doelbewust de nek omgedraaid.

Ed Wijnberg (marktondernemer), Amsterdam