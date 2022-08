Opinie: ‘Gelukkig noemen ze weer namen in Artis’

In Artis mocht het bezoek enige tijd niet worden verteld bij welke naam de dieren werden genoemd. Gelukkig is dat idee weer losgelaten. Dirk Vos is er blij mee, hoewel hij het wel betreurt dat de kinderboerderij uit het park is verdwenen.

Deze week was ik sinds lange tijd weer eens een middag in Artis. Wat is het daar toch heerlijk, al is de toegang niet goedkoop, duur zelfs. De dierentuin kost veel geld en veel dieren zijn er niet meer te vinden omdat ‘we’ dat tegenwoordig onwenselijk vinden. De meeste dieren die er nu zijn, hebben of krijgen een grotere leefruimte. Uitstekend.

In 2015 was er veel ophef vanwege het nieuwe beleid van Artis om de namen van de (nieuwe en pasgeboren) dieren niet meer aan het publiek mee te delen. Dat zou de dieren namelijk te veel ‘vermenselijken’.

Velen en ook ik begrepen daar niets van, je zou juist denken dat je mensen en vooral kinderen bij de dieren betrekt en ze dichterbij brengt door hun naam te noemen en te kennen. Idioot toch?

Toen ik na het middaguur bij de olifanten was, kregen die juist een frisse waterbeurt. Er was een verzorger bij die een praatje hield. Hij noemde wel de namen van de olifanten. Na afloop sprak ik de hem daarop aan en hij zei: “Ja, dat was eerst zo, maar nu is er een nieuwe directeur en een nieuwe policy.”

Godzijdank is die krankjoremheid teruggedraaid. Het jongste babyolifantje heet Vinh, een naam uit Vietnam, het land waar het olifantje vandaan komt. Het is nu beleid dat elk dier een naam krijgt uit de regio van herkomst, dus geen nijlpaard meer met de naam Tanja. Begrijpelijk en heel billijk. Ik moest ook nog even aan Murugan denken, de grote olifant met zijn scheve slagtand die het zo lang in Artis heeft uitgehouden.

Ik was ook graag naar de kinderboerderij gegaan, want daar liggen veel zoete herinneringen aan toen ik er vroeger kwam met mijn kinderen. Die bleek echter anderhalf jaar geleden te zijn opgedoekt, geruimd. Reden. De dieren werden te veel gepest door kinderen.

Ik liet mijn hoofd droef te moede zakken en at een duur veganistisch saucijzenbroodje bij het planetarium. Water had ik zelf meegenomen.

Dirk Vos, Amsterdam