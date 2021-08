Opinie: ‘Geld maakt ook in de olympische sport te veel kapot’

De Spaanse tennisser Rafael Nadal, een van de sporters die ontbreken op de Spelen. Beeld AFP

Vol interesse zat ik klaar voor de wedstrijd van Nederland tegen Japan in het drie tegen drie basketbal. Het begon met technische problemen die, ontechnisch genoeg, met een rol ducttape werden verholpen. Het startsignaal klonk en de commentator vertelde op een idoliserende wijze over Ira Brown, de Amerikaan die Japanner was geworden en daarom in het Japanse tenue speelde.

Voor een leek als ik klonk het als het pronkstuk van de sport. Totdat duidelijk werd dat de Amerikaanse Japanner uitkomt in de Japanse B-divisie. Geen NBA-speler maar een Japanse B-divisionist op het olympisch toneel.

Als sportliefhebber ben ik ermee opgegroeid om de Olympische Spelen als de crème de la crème te zien in haar integriteit van sport. Het boegbeeld van de atletische prestatie. Maar dit geromantiseerde ideaal lijkt een illusie in de hedendaagse wereld.

Want dit fenomeen beperkt zich helaas niet tot het basketbal, we zien bij een groot deel van de sporten op de Olympische Spelen dat de beste atleten helemaal niet zijn vertegenwoordigd.

Om maar even een paar sporten te noemen waar dit zo is: voetbal, tennis, boksen, basketbal, honkbal en golf.

De verbindende factor van deze sporten? De commercie die de sport domineert. Bij praktisch elke sport waar geld de hoofdzaak is geworden, is de olympische sport zelf een bijzaak geworden.

Commercie duwt zo de intrinsieke waarde uit de olympische medaille.

Het doet mij denken aan het motivation crowding-outeffect. Vertaald in plat Nederlands is dat het verdringingseffect van motivatie, een micro-economische theorie die beschrijft hoe monetaire beloningen (geld) intrinsieke motivatie kunnen verdringen – een bekende en bewezen menselijke neiging binnen het bedrijfsleven.

Deze verdringing van intrinsieke motivatie lijkt een valide verklaring waarom de topatleten van commerciële sporten niet deelnemen aan de Olympische Spelen.

Want in het topsegment van commerciële sporten verdient een atleet al snel astronomische bedragen van 20 miljoen euro per jaar. Dat is omgerekend bijna 60.000 euro per dag.

Zet dit bedrag, en de daaraan gekoppelde commerciële belangen van het contract van een sporter, tegenover een olympische medaille met een vergoeding, zoals in Nederland, van 30.000 euro en de keuze is snel gemaakt.

Niet gek dus dat deze topatleten de Olympische Spelen overslaan, maar het heeft wel tot gevolg dat de waarde van een olympische medaille voor deze sporten aan een sterke inflatie onderhevig is. Want wat is de waarde van een olympische medaille als de beste atleten niet meedoen? Het is dan goud met een massief bronzen randje, dat is de keerzijde van de medaille.

Daar waar de commercie nog niet toereikend is geweest, houdt de waarde van de olympische medaille gelukkig wel stand. Want we zien dat de amateursporten nog niet zijn onderworpen aan de crowding-out van intrinsieke motivatie. Hiermee zijn het dan ook de amateursporten die nog steeds door de beste atleten zijn vertegenwoordigd.

Het is nu maar te hopen dat de amateursporten hun integriteit behouden en zich de komende jaren niet ontwikkelen tot commerciële industrieën.

Wanneer wij kinderen op straat in het shirtje van de Nederlandse kogelstootster Jessica Schilder zien, dan is het kwaad geschied.

De Spelen zijn dan op alle vlakken tot de B-divisie van de topsport verworden en de olympische vlam, die brandt niet meer.

Atze Lourens, Amsterdam