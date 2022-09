Opinie: ‘Geen paspoort voor mensen met een studieschuld is misbruik van de wet’

Eerstejaars studenten barbecuen tijdens de Intreeweek van de Universiteit van Amsterdam. Beeld Ramon van Flymen/ANP

DUO wil graag achterstallige studieschulden van oud-studenten die in het buitenland zitten invorderen. Begrijpelijk. Maar het middel dat deze overheidsinstantie daarvoor blijkt in te zetten – namelijk, het blokkeren van het uitgeven of verlengen van hun paspoorten – is in strijd met de wet. Bovendien is het buitensporig.

De Paspoortwet geeft DUO de bevoegdheid om de minister van Binnenlandse Zaken te verzoeken een paspoort te weigeren als er een ernstig vermoeden bestaat dat iemand nalatig is om zijn verplichting tot terugbetaling van geldleningen aan de overheid na te komen. Daar valt het afbetalen van studieschulden ook onder.

Maar daarmee is de kous nog niet af. Wie de memorie van toelichting op de Paspoortwet leest, ziet dat deze maatregel ertoe dient om mensen binnen Nederland te houden en ze niet naar het buitenland te laten ontkomen. Eerst betalen en dan mag je vertrekken, is de boodschap. In de woorden van de memorie van toelichting: ‘Het recht op een reisdocument kan worden beperkt indien er gronden zijn om iemand de uitoefening van het recht het land te verlaten te ontzeggen, dan wel het hem slechts onder bepaalde voorwaarden toe te staan.’

Misbruik

DUO heeft dus het recht niet om studenten in het buitenland met wat voor studieschuld dan ook op de paspoortsignaleringslijst te zetten. De toelichting op de wet is duidelijk genoeg: om greep te houden op debiteuren van de staat worden ze binnenslands gehouden, ook om moeilijkheden met het buitenland te voorkomen. Het is misbruik van de paspoortwetgeving om Nederlandse ex-studenten die zich hebben gevestigd in het buitenland een reisdocument te onthouden.

Dan de proportionaliteit. Wat is DUO aan het doen? Deze kwestie draait om een paar essentiële aan de nationaliteit verbonden rechten: het recht om het eigen land te verlaten en daarnaar terug te keren. Het laatste recht staat met de invorderingsactiviteiten van DUO op de tocht, want zonder paspoort is dat recht niet te verwezenlijken. Men wordt opgesloten in het land waarheen men is geëmigreerd. Dat is in strijd met bijvoorbeeld artikel 2 van protocol 4 van het Europees Mensenrechtenverdrag.

Andere nationaliteit

Maar er is meer. Er zijn ex-studenten die al langere tijd in het buitenland wonen en ook nog een andere nationaliteit bezitten. Weliswaar kunnen die vaak op een paspoort van hun andere nationaliteit reizen, maar hier dreigt een ander gevaar. Als ze niet binnen dertien jaar na de uitgifte van hun pas een nieuw Nederlands paspoort krijgen, verliezen ze de Nederlandse nationaliteit. Let wel: het gaat niet om het op tijd aanvragen van een reisdocument, maar om het krijgen, en dat ligt in de hand van de weigerende overheid. Dit is een ernstig, en waarschijnlijk onvoorzien, maar zeker onevenredig effect van de invorderingsdrang van DUO.

Tenslotte, wie Nederlander is, is ook Europese Unieburger. En die heeft een aantal rechten onder het Europese recht, waaronder het recht om zich vrij in de lidstaten van de EU te bewegen en zich daar ook te vestigen. Wat komt daarvan terecht als men geen reispapieren heeft? Om nog maar niet te spreken over de ex-student die zich buiten de EU heeft gevestigd en gebruik wil maken van zijn recht op vrij verkeer, of over diegenen die het Nederlanderschap intussen verloren hebben.

Al deze kwesties dienen tegen het licht van het nationale en Unierechtelijke proportionaliteitsbeginsel te worden gehouden, ook door internationale Hoven. De uitkomst lijkt mij duidelijk. DUO en Binnenlandse Zaken moeten ophouden de wet verkeerd toe te passen en zich aan de evenredigheidsbeginselen houden.