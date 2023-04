Opinie: ‘Geen nieuwe snelweg tussen Amsterdam en Rotterdam: investeer in ov en voorzieningen’

Beeld Getty Images

Wybren van Haga pleit in Het Parool van dinsdag 11 april voor het aanleggen van nieuwe autowegen, in het bijzonder de A3 tussen Amsterdam en Rotterdam, om de filedruk in Nederland te doen verdwijnen.

Een groter wegennetwerk zou zorgen voor meer ruimte voor auto’s en dus tot minder opstoppingen, is de gedachte. De ervaring leert ons echter dat meer asfalt op de lange termijn helemaal niet leidt tot het oplossen van files.

Aanvankelijk kan de automobilist inderdaad beter doorrijden als er een nieuwe weg bijkomt of nadat een bestaande weg is verbreed. Het is echter juist deze verbeterde doorstroming die ertoe leidt dat mensen vaker de auto pakken, aangezien ze nu makkelijker en sneller op hun bestemming komen. Het aantal automobilisten zal dus flink toenemen, met als gevolg, u raadt het al: file.

Vicieuze cirkel

De Katy Freeway in Houston, in de Amerikaanse staat Texas, is een schrijnend voorbeeld van dit fenomeen van gecreëerde vraag. Toen de snelweg werd geopend in de jaren zestig, telde hij zes rijstroken. Begin deze eeuw vond er een grootschalige verbreding plaats en vandaag de dag is de Katy Freeway in totaal liefst 26 (!) rijstroken breed. In plaats van dat de files verdwenen, zijn ze alleen maar erger geworden, blijkt uit een verkeersanalyse uit 2014.

Het aanleggen van meer asfalt om files tegen te gaan, is een vicieuze cirkel, die we moeten doorbreken. Dat kan door bijvoorbeeld de voorzieningen in onze steden en dorpen op peil te houden, zodat mensen minder ver hoeven te reizen naar ziekenhuis of winkelcentrum. Daarnaast moeten we investeren in beter en goedkoper openbaar vervoer, zodat dat een aantrekkelijk alternatief kan zijn voor de auto.

Tegendeel van pesterij

Natuurlijk geldt hier ook bij het openbaar vervoer het fenomeen van gecreëerde vraag, maar hierbij zijn de schadelijke effecten voor de omgeving aanzienlijk kleiner. In treinen, metro’s, trams en bussen kunnen reizigers in een veel grotere dichtheid worden vervoerd, waardoor openbaar vervoer minder van onze schaarse ruimte inneemt. Bovendien is het een duurzamere manier van reizen dan de CO2, fijnstof en stikstof uitstotende auto.

Bij een vertoog tégen het aanleggen van wegen nemen voorstanders van de auto snel de woorden ‘automobilistje pesten’ in de mond. Ten onrechte, want daar is hier nu juist géén sprake van! Door te investeren in goede voorzieningen en goed openbaar vervoer wordt een aantrekkelijk alternatief voor de auto geboden en kan de drukte op de wegen juist minder worden. Daar is de automobilist beter mee geholpen dan met de schijnoplossing van meer asfalt.

Emiel van der Zwet, Amsterdam