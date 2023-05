Opinie: ‘Geen Kurkumakade, maar Wina Bornstraat in het Marktkwartier’

Op de plek waar nu het Food Center Amsterdam zit komt een nieuwe woonwijk: Marktkwartier West. Beeld Mariet Dingemans

Bij het verzinnen van nieuwe namen voor straten staat voor de gemeente diversiteit en inclusie centraal. De straten van het nog te bouwen Marktkwartier gaan onder meer Kurkumakade en Saffraanlaan heten, besloot het college afgelopen maand. Een gemiste kans.

Van de pakweg 7000 Amsterdamse straten is 38 procent vernoemd naar een persoon. Van die vernoemde straten is slechts 13 procent vernoemd naar een vrouw. Dat aandeel moet omhoog, vindt ook de gemeente. Daartoe werd in 2021 met veel bombarie de Commissie Naamgeving Openbare Ruimten (CNOR) opgedoekt en de Adviescommissie Naamgeving Openbare Ruimten (ANOR) opgericht.

Die nieuwe adviescommissie is terecht zeer tevreden dat op haar advies iets meer dan de helft van de straten op het toekomstige Strandeiland namen van internationale vrouwen heeft gekregen. Het is een begin. Maar om het aandeel substantieel te verhogen, moeten er hele wijken naar vrouwen worden vernoemd.

Vieze connotatie

Het Marktkwartier biedt daarvoor een mooie volgende kans. Dat gebied zal worden gebouwd op de plek van het huidige Food Center, met als stralend middelpunt de Centrale Markthal die in 1934 werd gebouwd. Daar werd in de hele 20ste eeuw de handel in voedingsmiddelen voor marktkooplui, winkels en restaurants gedreven. Er komen negentien straten, waarvan er drie Expeditiestraat Oost, Expeditiestraat West en Groothandelsmarktplein gaan heten – prima, lekker praktisch.

Voor de overige zestien lijkt mij historische kookboekenschrijvers en bekende culinair journalisten uit de 20ste eeuw een beter idee dan de specerijen die nu op de lijst staan. Omdat die mensen vaker vrouw dan man zijn, krabbelt het aandeel vernoemde vrouwen heel langzaam omhoog. Aan de handel van sommige van die specerijen zoals nootmuskaat kleeft bovendien een heel vieze connotatie: die van de moordpartij op 14.000 Bandanezen door J.P. Coen in de 17de eeuw.

Suggesties:

- Wina Bornstraat, ‘de moeder van de gastronomie’, onder meer werkzaam voor Het Parool

- Bertha Meijerstraat, culinair journalist voor onder meer NRC. Geboren en gestorven in Amsterdam, overlever van de Holocaust

- Martine Wittop Koninglaan, lerares aan de Amsterdamse huishoudschool en kookboekenschrijfster

- Cornelia Wannéekade, directrice van de Amsterdamse huishoudschool en kookboekenschrijfster

- Suze Meyboomstraat, oprichtster van de Nieuwe Amsterdamse Huishoudschool en kookboekenschrijfster - - Odilia Corverstraat, kookboekenschrijfster en directrice van een kookschool, geboren in Amsterdam

- Anna Starkestraat, directrice van de A.L. Waaldijk-kookschool in Paramaribo en schrijfster van Groot Surinaams Kookboek

- Muriel Sam-Sin-Hewittstraat, lerares op dezelfde school en mede-schrijfster van het Groot Surinaams Kookboek

- Beb Vuykstraat, schrijfster, onder meer van Het Groot Indonesisch kookboek

- Maria Haezebroekstraat, schrijfster van De Hedendaagsche kookkunst

- Johannes van Damstraat, culinair recensent van Het Parool

Willemijn Kruijssen, inwoner van Bos en Lommer en filmcateraar die inkopen doet in het Food Center