Opinie: ‘Geen enkele ingreep zal de Bloemenmarkt weer aantrekkelijk maken, dus hef hem in zijn geheel op’

Van de Bloemenmarkt een plek maken waar Amsterdammers graag komen, is onmogelijk, zeggen Govert Janssen en Walther Schoonenberg van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad. De gemeente moet de hele markt simpelweg opheffen en van de gracht weer een echte gracht maken.

De gemeente Amsterdam is voornemens van de Bloemenmarkt op het Singel weer een plek te maken waar ook Amsterdammers graag komen en heeft onderzocht hoe bewoners over de markt denken. Inmiddels hebben we in Het Parool kennisgenomen van de uitkomst van deze enquete. Die verraste ons niet.

Doordat er vrijwel alleen nog artikelen voor toeristen worden verkocht, is de huidige Bloemenmarkt niet meer aantrekkelijk voor Amsterdammers. De bewoners van de binnenstad kopen hun planten en bloemen op de weekmarkten op het Amstelveld of de Noordermarkt, markten die het karakter en de sfeer van de voormalige Bloemenmarkt hebben behouden. Men komt hier niet alleen om bloemen en planten te kopen, maar ook voor een praatje met mensen die je kent. Wanneer er geen kans meer is op toevallige ontmoetingen – een kenmerk van het stedelijke leven – is de ontmoetingsplaats dood. Bij de Bloemenmarkt op het Singel is dit helaas al jaren het geval.

Gepasseerd station

Het ligt dus voor de hand maatregelen te nemen die van de Bloemenmarkt weer een echte bloemenmarkt maken, zonder toeristische artikelen. Dit is echter al eerder geprobeerd en volgens ons een gepasseerd station. Het is vermoedelijk niet meer rendabel om hier een dagmarkt voor bloemen en planten te houden. Het Amstelveld en de Noordermarkt hebben die functie overgenomen. Bovendien is de ambulante handel van de Bloemenmarkt, die ooit op boten werd gehouden, verworden tot een permanente manifestatie van armoedige opstallen die het beschermd stadsgezicht ernstig schaden. Er is nauwelijks nog zicht op het water en vanaf de overzijde rijst een muur van treurige lelijkheid op.

Het is pijnlijk om te zien hoe de openbare ruimte is geprivatiseerd doordat deze in erfpacht werd uitgegeven, zeker wanneer we dat met het beeld van vroeger vergelijken. Aangezien de vorige poging is mislukt, hebben we niet de illusie dat een ingreep, van welke aard ook, de Bloemenmarkt weer aantrekkelijk maakt en tegelijkertijd het stadsgezicht in zijn oude glorie herstelt. Wij zijn er zeker niet voor op deze gevoelige locatie een bouwproject vol risico’s te beginnen. In het ontwerp-beleidskader horeca en terrassen wordt voorgesteld horeca toe te staan bij kiosken. Is dat wat we straks op de Bloemenmarkt gaan krijgen?

Fraaie oude stadsgezicht

Dat brengt ons op het onderwerp van de drukte in de binnenstad. Het ‘oude normaal’, dat in feite niet normaal was, mag niet terugkeren. Dat pleit ervoor magneten uit de binnenstad weg te halen. Het zou daarom van kracht getuigen als de stad besluit nu eens een stap terug te zetten. Markten komen en gaan. Ook de Bloemenmarkt was hier niet altijd. Wij pleiten er daarom voor de Bloemenmarkt geheel op te heffen en de gracht weer als gewone gracht in te richten, met grote, mooie bomen en zicht op het water, zodat ook de Munttoren weer goed te zien is en het fraaie oude stadsgezicht terugkeert.

Als toeristenwinkels in het stadshart kunnen worden uitgekocht, waarom hier dan niet? Koop de ondernemers uit. Laat ze desnoods een toeristenattractie elders in de stad beginnen.