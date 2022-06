Minder veeteelt, minder productie; het platteland zou er alleen maar van opknappen, vindt Reijnen. Beeld Brunopress

In het artikel ‘Stikstof is de nieuwe twistappel. Hoe zit het nu echt?’ worden sentimenten genoemd, maar de belangrijkste ontbreken.

‘Onze’ boeren: Het sentiment van ‘de hoge heren in Den Haag’; het dorp versus de stad. Het platteland voelt zich ongezien, zo is het al eeuwen. Het hele platteland schaart zich daarom achter ‘onze boeren’ en daarom moeten ‘ze’ met hun handen van ‘onze boeren’ afblijven.

Het platteland gaat eraan: Dat is zeker niet het geval. Van minder veeteelt zouden de dorpen enorm opknappen. Niet meer de stank van gigantische stallen, de gier, de viezigheid, de krijsende varkens, honderdduizenden geruimde kippen. Het platteland wordt mooier, diverser en meer voor iedereen.

Geen boer, geen voer: Oftewel, kom niet aan mijn eten. Maar: 70 procent van de Nederlandse productie is export. We kunnen dus nog steeds goed eten met 70 procent minder productie. Laten we ook gewoon stoppen met vlees eten, nu Loetje niet van echt te onderscheiden plantaardige biefstukken serveert.

Boer op de trekker: Een man aan het werk, Hollands glorie. Bedenk dat elke trekker een gepimpte Porsche is, in aanschafprijs. Visualiseer dat eens als ze op het Malieveld staan of de snelweg blokkeren.

Stikstofcrisis: Klinkt onschuldig, want stikstof zit ook in de lucht, dat kan toch geen crisis zijn? Noem het alsjeblieft ammoniak en NO x (stikstofoxiden), noem het beestje bij de naam. Wat zou de ‘stikstof’-voetafdruk van de gemiddelde veeteler zijn ten opzichte van de gemiddelde Nederlander? Er zijn helemaal niet zoveel boeren, maar die produceren wel enorm veel shit.

En waar hoor je alsmaar niks over? De agroreuzen, Quote 500-bedrijven. De banken. Die knijpen de boeren uit, hebben goedbetaalde ex-politici in dienst en lobbyisten in Den Haag, tot in de Tweede Kamer aan toe. Zij financieren de protesten, blijven buiten schot en gaan er met het geld vandoor. Daar zit het werkelijke probleem. Boeren willen best kleiner, verhuizen, iets anders gaan doen als ze daarbij geholpen worden.

Ik mis ‘Hoe zit het nu echt: deel 2’. Waar de journalisten niet met het boerensentiment meelopen maar het hele dossier kritisch bevragen en álle feiten op tafel leggen. Als de sentimenten uit elkaar worden getrokken, kunnen de afzonderlijke problemen ook prima worden opgelost.

Ine Reijnen, op het platteland geboren en getogen Amsterdammer