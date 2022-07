Opinie: ‘Geef statushouders geen voorrang op Amsterdamse huurwoningen’

Beeld ANP / Ramon van Flymen

De gemeente Utrecht begint op 1 augustus aan een buitengewoon experiment: zes weken lang gaan alle sociale huurwoningen naar statushouders. Een ondoordacht plan, blijkt uit meerdere verhalen die kort na de aankondiging naar buiten kwamen.

Zo kan een Utrechtse met onrijpe longen niet meer gebruikmaken van haar medische urgentie. Een andere bewoonster, die als gevolg van multiple sclerose (MS) arbeidsongeschikt is, kan door de stijgende huren haar vrijesectorwoning niet meer betalen. Ze staat al achttien jaar op de wachtlijst voor een sociale huurwoning en dreigt nu ook buiten de boot te vallen.

Terwijl de doemverhalen elkaar opvolgen en we geen idee hebben hoe het experiment gaat uitpakken, krijgen vier Amsterdamse fracties (D66, GroenLinks, DENK en BIJ1) het idee om het Utrechtse plan ook in Amsterdam uit te voeren. Dat is opmerkelijk, aangezien de vertegenwoordigers van deze partijen als geen ander horen te weten hoe hard Amsterdammers hierdoor worden geraakt.

De woningnood in Amsterdam is hoog en de wachttijd voor een sociale huurwoning is dertien jaar. Veel mensen wonen in woningen die bouwkundig in zeer slechte staat verkeren. Bewoners van de Wildemanbuurt in stadsdeel Nieuw-West geven aan dat hun kinderen door schimmel en tocht chronisch ziek zijn. Het stadsdeel heeft ook te maken met veel gezinnen die in te kleine woningen wonen en daardoor veel stress ervaren, en kwetsbare jonge vrouwen die geen onderdak kunnen vinden en vervolgens slachtoffer worden van misbruik.

Het voorstel om het Utrechtse plan ook in Amsterdam uit te voeren is een klap in het gezicht van al die mensen. Het is niet uit te leggen dat mensen die hier nog niet eens ingeschreven staan eerder een woning toegewezen krijgen dan Amsterdammers die al jaren staan te wachten. Wie als gevolg van dit plan buiten de boot valt, gaat een onzekere toekomst tegemoet.

Als gevolg van alle onzekerheden omtrent stikstof, financiering en personeel zullen beloofde woningbouwprojecten wellicht niet op gang komen. Daarom is het beter als Amsterdam afziet van dit riskante experiment en statushouders gewoon op hun beurt laat wachten.

Tanay Bilgin, Stadsdeelcommissielid Nieuw-West namens Forum voor Democratie