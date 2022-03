Opinie: ‘Geef stadsdelen echte bevoegdheden of schaf ze af’

Stemmen in de Posthoornkerk. Beeld Remko de Waal/ ANP

Dit is de tijd voor plechtige oproepen om straks, op 16 maart, toch vooral ter stembus te gaan. Het is het feest der democratie, de burger kan richting geven aan het openbaar bestuur! Maar ik weet het zo net nog niet: voor de gemeenteraad zal ik zeker stemmen, maar voor het stadsdeel? Het heeft een hoog fopspeengehalte.

De stembiljetten die ons zijn bezorgd geven ons, volwassen Amsterdammers, ieder twee stemmen. Het doel daarvan is duidelijk waar het om de gemeenteraad gaat: wij burgers bepalen hoe de stad in de komende tijd zal worden bestuurd. Maar geldt dat ook in het stadsdeel? Daar is geen sprake van. De stadsdeelcommissies die wij mogen kiezen bepalen helemaal niets, en wij dus ook niet.

Ruïnes van democratie

De stadsdelen zijn de ruïnes van democratie in de wijken. Ze ontstonden ruim veertig jaar geleden in de nasleep van de democratiseringsgolf die sinds 1966 over Nederland spoelde. In Amsterdam was de PvdA de grote gangmaker ervan. Spoedig waren er liefst veertien stadsdelen, ieder met hun eigen, gekozen bestuur, n stadsdeelraad, ambtenarenapparaat in hun eigen stadsdeelhuis.

De nobele gedachte erachter was dat ‘het bestuur dichter bij de burgers’ zou komen te staan. En ook wel, zoals Provo Roel van Duijn zich eens liet ontvallen, dat het stadsbestuur zich dan met de ‘echte’ problemen kon bezighouden en de stadsdelen met hun eigen ‘rotprobleempjes’. Decentralisatie! De burgers zouden zichzelf organiseren om hun stadsdeel naar eigen inzicht te besturen, binnen het kader dat het stadsbestuur daarvoor vrij liet.

Enfin, u weet het, het werd een lijdensweg. Het aantal stadsdelen kromp naar negen. De politieke partijen maakten zich meester van de stadsdeelpolitiek en de deelraden werden het domein van politieke carrièrejagers. Een eindeloze reeks aanvaringen tussen het centrale stadsbestuur en de ambitieuze stadsdelen volgde. En uiteindelijk was het politiek Den Haag dat het stadsdeelstelsel uit zijn lijden verloste. Het was te lastig, te kostbaar en droeg niets bij aan de democratie.

Uitgekleed

Toen was het overzichtelijk en eerlijk geweest als de stadsdelen waren opgeheven. In plaats daarvan volgde een hervorming in etappes, waarbij ze steeds verder werden uitgekleed. De vroegere stadsdeelbesturen bestaan nu uit functionarissen, die niet door u gekozen maar door het stadsbestuur benoemd zijn – een veredeld soort ambtenaren dus.

Wat u op 16 maart wel kunt verkiezen is de ‘stadsdeelcommissie’. Het zou niet zo gek zijn geweest voortaan vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, buurtverenigingen en sportclubs het bestuur te laten adviseren. Er zijn er genoeg in Noord, ik noem Red Amsterdam Noord en ANGSAW, Amsterdam Noord Groene Stad Aan het Water. Maar ach, die laten toch wel van zich horen.

Maar de partijpolitiek liet de stadsdeelcommissie niet los. Periodiek vergadert deze, volgens partijlijnen in fracties verdeeld, langdurig en weinig to the point, met het stadsdeelbestuur dat het mag adviseren’. De bestuurders sluizen die adviezen dan door naar de Stopera, waar ze maar moeten zien wat ze er eventueel mee doen. Als een soort gunst is toegestaan dat het ook ‘negatieve adviezen’ mogen zijn. Gossie!

Het heeft bij ons in Amsterdam-Noord even geduurd voor we doorhadden dat je met je bezwaren en protesten tegen het beleid gemeentelijk beleid niet meer op het Buikslotermeerplein moet zijn, maar beter meteen naar de Stopera kunt gaan. Niet dat je daar vaak gehoor vindt, maar in ieder geval ben je er aan het juiste adres: waar de macht huist, die aan dat Buikslotermeerplein opzichtig afwezig is.

Toch wordt nog altijd gedaan of we op 16 maart een belangrijke stem in het stadsdeelkapittel hebben. In het winkelcentrum op dat plein kreeg ik een pamflet voor de stadsdeelverkiezingen in handen gedrukt van Groenen Basispiraten, die ‘meer sociale huurwoningen in Noord’, ‘eerlijker verdeling van welvaart’ en ‘online privacy’ beloven, zaken waar de stadsdeelcommissie niets over te zeggen heeft.

Dwaalweg

Die commissie heeft, zoals wijlen mijn moeder zou zeggen, ‘niets in te brengen dan lege briefjes’. Je kunt je daarover vrolijk maken, maar het is in democratisch opzicht gevaarlijk, omdat het de democratische illusie schept en versterkt, dat wij als burgers via het verkiezen van die commissie iets te zeggen hebben over de inrichting van onze leefomgeving. En wie gewaar wordt dat dit niet het geval is zal zich verbitterd afwenden, wellicht zelfs van de democratie an sich.

Daarom breng ik op 16 maart geen stem uit voor de stadsdeelcommissie. Als u dat voorbeeld massaal volgt, is dat een sabotage van de stadsdeelverkiezingen die de wetgever kan aansporen op deze dwaalweg terug te keren. Het is namelijk van tweeën één: de stadsdelen worden weer opgetuigd met echte bevoegdheden of ze worden afgeschaft. Want democratie zonder zeggenschap bestaat niet. Dan zijn verkiezingen inderdaad niet meer dan een fopspeen.

John Jansen van Galen is journalist en publicist.