Opinie: ‘Geef minder bekend talent een kans op de radio’

‘Geef minder bekend talent een kans’

Gisteren de prachtdansen van Jirí Kylián bijgewoond (Het Parool, 3 oktober). Kyliáns keus om het Nederlands Dans Theater zijn werk 7 jaar lang niet uit te laten voeren lijkt op het eerste gezicht vreemd, maar is een probaat middel om ook andere wegen in te slaan, een nieuw repertoire te ontwikkelen en ruimte te bieden aan aanstormend talent.

Ik bedacht me dat zo’n ‘cultureel embargo’ voor kortere of langere duur, ook toegepast zou kunnen worden op andere terreinen, zoals op de programmering van radiozenders. Luisterend naar Radio 4 bijvoorbeeld: daar wordt de 9e Symfonie van Dvorak te pas en te onpas gedraaid, net als Ralph Vaughan Williams’ The Lark Ascending, om wat voorbeelden te noemen.

De zender bewijst daar de componisten en de luisteraars geen dienst mee. ‘Everything of beauty is vulnerable...’ en verdient het dus niet grijsgedraaid te worden. Kortom, bied op de radio ook ander, minder bekend en gevarieerder repertoire aan en geef nieuw talent de kans die het verdient.

Ties van Dijk, Amsterdam

‘Geef compensatie aan een goed doel’

Wat een mooi gebaar van onze overheid om ieder huishouden 190 euro compensatie te geven voor de hoge energierekening.

Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik een vast contract heb met oude prijzen en dit contract loopt nog twee jaar door. Deze compensatie heb ik dus niet echt nodig. En ik denk dat er nog veel meer Amsterdammers zijn voor wie dit geldt.

Ik stel voor dat wij deze bijdrage doneren aan de Voedselbanken. Zo komt het geld bij die mensen terecht die het echt nodig hebben.

Alet Westra, Amsterdam

Natura 2000-gebied

In de berichtgeving over het Fleet Festival in augustus mis ik dat het festival in Natura 2000-gebied heeft plaatsgevonden en daar van diverse instanties vergunningen voor heeft gekregen. Toen ik vooraf navraag deed over de verleende vergunningen, was het antwoord dat de organisatie voldeed aan de voorwaarden en dat handhaven op het open Markermeer niet haalbaar zou zijn.

Pas nadat het uit de hand was gelopen op zaterdagavond 27 augustus werd het afgeblazen, maar blijkbaar was het een fluitje van een cent voor de organisatoren om een dergelijk groot evenement zonder enige ervaring te organiseren in een groot beschermd natuurgebied.

Maria van der Liet, Amsterdam

‘Zeer magere voorstelling’

In de kelder van de iconische badkuip van het Stedelijk Museum Amsterdam komt de met veel turbulentie vertrokken directeur Beatrix Ruf terug met een installatie van Anne Imhof. Hoewel de kop van de recensie anders suggereert, pakt Het Parool deze kunstenaar met fluwelen handschoenen aan (Het Parool, 5 oktober). Blijkbaar is de recensent onder de indruk van marketingtermen als ‘kunstsuperster’, ‘spektakeltentoonstelling’ en ‘artistieke stem van een jonge generatie’.

Het valt te prijzen dat de kostbare wandjes en uitkijktoren uit de tijd van Ruf weer terug zijn in de expo. Fascinerend waren de lege blikjes en de gebruikte papieren zakdoek op die uitkijktoren zeker. Hopelijk zijn ze door de schoonmaakdienst inmiddels niet verwijderd.

Voor het overige was het wederom een zeer povere, maar wel uitermate kostbare, vertoning. De zeggingskracht van de overvloedig opgestapelde voorwerpen was nihil. Zo waren meerdere motoren en helmen opgesteld, alsof Jan Cremer er aan eentje niet genoeg zou hebben om te vluchten uit een bedompte en erg duistere wereld. Op zich is het best wel knap dat de kunstenaar gevoelens van ademnood en vluchtgedachten weet op te roepen. Maar voor een expo met zeggingskracht is veel meer nodig.

Maarten Racz, Enschede