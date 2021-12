Opinie: ‘Geef gevaccineerden korting op hun ziektekostenpremie, dát werkt’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Geef gevaccineerden korting op hun ziektekostenpremie, dát werkt’

Een prikplicht in Nederland gaat niet werken. Het is politiek niet haalbaar en roept veel weerstand op. Laat de zorgverzekeraar de verzekerden de keus geven. Wie niet gevaccineerd is, krijgt de medische kosten die ontstaan door corona niet vergoed. De gevaccineerde krijgt een korting op de premie. Nederlanders laten zich niet dwingen, behalve als het geld kost.

J.P. Haspels, Amsterdam

‘Waarom zou Nederland erkenning moeten geven voor Indiase troepen in het Britse leger?’

Al enige tijd zie ik met regelmaat stukken van de hand van Reza Kartosen-Wong op Het Hoogste Woord staan. In zijn bijdrage van dinsdag vraagt Kartosen-Wong om erkenning voor Indiase troepen die in het Britse leger meevochten. Hij begon zijn stuk over Indiase soldaten die in Nederlands-Indië mee moesten vechten in 1945, maar lijkt zijn betoog af te sluiten met Indiase soldaten die in het Britse leger meevochten tijdens de Tweede Wereldoorlog in het algemeen. Als reactie op dit laatste, vraag ik mij af waarom Nederland die erkenning zou moeten geven – is dit niet aan de Britten om te doen? Of speelt het feit dat zijn opa één van die Indiase soldaten was, een rol?

Trouwens, jammer is dat Kartosen-Wong de Gurkhabrigade niet vermeld heeft, want die Nepalese elitesoldaten waren ook onderdeel van het Britse leger en aanwezig in Nederlands-Indië in diezelfde tijd. Mijn nu hoogbejaarde vader zag in 1945 midden in de stad Bandoeng met eigen ogen hoe een verstandelijk gehandicapte buurjongen door de Britse (dus blanke) commandant van een Gurkha-eenheid werd doodgeschoten, omdat die jongen niet deed wat de Brit wilde – wat natuurlijk kwam doordat die onschuldige jongen simpelweg niet begreep wat hem gevraagd werd.

R. Santee, Amsterdam

‘Waar was de oplossing voor het daklozenprobleem in de column van Tinkebell?’

Ik heb met veel interesse afgelopen woensdag de column ‘Denk’ van ons aller Tinkebell gelezen over de hondenhokken die Denk in Amsterdam wil uitdelen. Ik miste echter de oplossing voor het dak- en thuislozenprobleem in haar stukje. Het is wel heel gemakkelijk om er zo mee om te gaan.

Dick Kuin, Kudelstaart

‘Waarom staan er niet overal advertenties voor om nieuw verpleegkundig personeel te werven?’

Al weken wordt er in de dagelijkse praatprogramma’s uitgelegd waarom een code zwart in de ziekenhuizen een reële optie is. De oorzaak schijnt te liggen in het feit dat er te weinig verpleegkundigen zijn. Bovendien is er tijdens de coronacrisis een forse uitstroom van het verpleegkundig personeel geweest. Dit roept de vraag op waarom er in de afgelopen anderhalf jaar geen paginagrote advertenties in de dag- en weekbladen hebben gestaan om nieuw verpleegkundig personeel te werven.

Vanwege de grote urgentie moet er naast een goed salaris aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden worden aangeboden: hulp bij huisvesting, collectiviteitskortingen bij ziektekosten, persoonlijk opleidingsbudget, reiskosten en kinderopvang. Tenslotte was het in de jaren zestig en zeventig gebruikelijk dat aan gemeente- en politiepersoneel huisvesting werd aangeboden. De nood is hoog!

R. Boelens, Ter Aar