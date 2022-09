Opinie: ‘Geef expats geen belastingvoordeel, maar laat ze een toeslag betalen’

Beeld Vincent Spiering

‘Expats moeten toeslag betalen’

In Het Parool (17 september) stond dat expats een belastingvoordeel van 30 procent krijgen in de eerste vijf jaar dat zij in Nederland wonen. Onbegrijpelijk, zeker in deze tijd. Expats maken gebruik van de infrastructuur, sportvoorzieningen, theaters, gezondheidszorg en scholen zonder dat zij daar ook maar een eurocent aan bijgedragen hebben. Ik pleit er daarom voor dat expats in Amsterdam voortaan een toeslag betalen en dat de opbrengst hiervan gaat naar al die Amsterdammers, die bovengenoemde voorzieningen mede hebben betaald en nu hun rekeningen niet meer kunnen betalen.

M. Nieuwenhuis, Amsterdam

‘Opleidingen voor leraren horen goedkoper of gratis te zijn’

In de Troonrede las de koning voor dat de basisbeurs opnieuw ingevoerd zal worden. Mooi nieuws voor studenten, zou je denken. Maar deze beurs wordt deels betaald door studenten zelf. Met het herinvoeren van de beurs wordt namelijk ook de halvering van het collegegeld voor het eerste jaar geschrapt. En misschien nog erger in het kader van het lerarentekort: ook de halvering van het collegegeld voor het tweede jaar voor lerarenopleidingen verdwijnt. Dat betekent dat het wettelijk collegegeld voor een lerarenopleiding van vier jaar met 33 procent stijgt.

Het is niet voor te stellen dat het tekort aan goede leerkrachten en docenten zo groot is en de overheid het volgen van een lerarenopleiding duurder maakt. De overheid maakt het lerarentekort hiermee alleen maar groter. Opleidingen voor leraren horen een stuk goedkoper of zelfs gratis te zijn. Zeker nu.

Bram Buskoop, Amsterdam

‘Bouw een onverwoestbare passage op de plek waar hij nodig is’

In het overzicht van de vele Amsterdamse wensen voor verbetering van de infrastructuur (Het Parool, 17 september) noemden economisch deskundigen de brug over het IJ ‘kansloos’. Dat is geen nieuws, maar toch blijft Amsterdam er hardnekkig aan vasthouden. Eerst met de technisch onhaalbare Javabrug en nu met het onmogelijke plan van twee bruggen op locaties waar vrijwel niemand over wil steken.

Het is te gek voor woorden dat er nu al bijna tien jaar gemeenschapstijd en -geld wordt verspild aan het najagen van volstrekt onhaalbare plannen, waar geen fietser of voetganger op zit te wachten.

Het roer kan en moet om. Gemeente Amsterdam, hou op met fata morgana’s en leg de vaste, robuuste en toekomstbestendige verbinding daar aan waar de vraag het grootst is: achter het centraal station. Verdien de investering voor een groot deel terug met het opdoeken van de ponten. Bouw een stedenbouwkundig unieke, sociaal veilige, onderhoudsarme, energiezuinige en onverwoestbare passage op de plek waar hij nodig is.

Besteed de honderden miljoen euro’s die u hiermee bespaart aan andere belangrijke zaken.

Syb van Breda, Zierikzee