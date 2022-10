Opinie: ‘Geef één buis van de IJ-tunnel aan voetgangers en fietsers’

Beeld Vincent Spiering

‘Geef één buis van de IJ-tunnel aan voetgangers en fietsers’

De voortdurende discussie in de krant over verbindingen tussen het centrum van Amsterdam en Noord via een brug, bracht mij op de volgende gedachte: dat het permanent afsluiten van één buis van de IJ-tunnel ten behoeve van voetgangers, fietsers, snorfietsers een eenvoudige manier zou zijn voor een ‘nieuwe’ IJ-verbinding.

De andere buis alleen openstellen voor busvervoer in twee richtingen zou de verkeersdruk door auto- en vrachtverkeer verder doen afnemen in de binnenstad, terwijl uitgaand verkeer via de Coentunnel en Piet Heintunnel de stad zou kunnen verlaten.

Ik weet dat ik met deze gedachte veel autobezitters uit Noord geen plezier doe, door ze met een omweg op te zadelen. Maar Amsterdam heeft altijd al geworsteld met de gevolgen van een te hoge autoverkeersdruk in het centrum, waar de historische binnenstad nooit op berekend was. Maar, keuzes maken vraagt ook om offers.

Jan Gräve, al 61 jaar woonachtig in het centrum van Amsterdam

‘Haal Nieuw-West eens uit het verdomhoekje’

Wat een geweldig idee van Niko Koers (Het Parool, 10 oktober) om het Osdorpplein om te dopen naar het Van der Laanplein. Van der Laan heeft zich altijd ingezet voor de tuinsteden en zeker voor Nieuw-West. Positieve publicatie over het stadsdeel zou goed zijn na alle negatieve berichten die er nu alleen maar zijn.

Haal Nieuw-West eens uit het verdomhoekje. Het zou burgemeester Halsema sieren als ze een keer niet alleen aan de grachtengordel zou denken. Een burgemeester is er voor alle Amsterdammers!

Hennie van der Baan, Amsterdam

‘Wanneer geeft het Stedelijk Museum ook Nederlandse kunstenaars de ruimte?’

Het is zeer opmerkelijk dat het Stedelijk Museum Amsterdam een tentoonstelling uit Moskou overneemt. Zoals Het Parool berichtte zou de Duitse kunstenaar Anne Imhof haar ‘installatie’ in de Russische hoofdstad exposeren. Na de Russische inval besloot de organisator (oud-Stedelijk directeur Ruf) om van deze tentoonstelling af te zien. Het Stedelijk te Amsterdam hielp kunstenaar en organisator ‘uit de brand’.

Over de uiteindelijke expositie van Anne Imhof zijn de meningen sterk verdeeld. Feit blijft dat deze expositie (een kostbare opeenstapeling van zeer diverse voorwerpen) wederom een flinke hap uit het budget van het Stedelijk neemt. Terwijl zeker Nederlandse kunstenaars ook extra museale aandacht goed kunnen gebruiken.

Wanneer komt de tijd dat het Stedelijk Museum Nederlandse (en dus ook Amsterdamse) kunstenaars de ruimte geeft naar buiten te treden?

Anne Racz, Enschede