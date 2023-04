Opinie: ‘Geef de taxichauffeur de ruimte om zijn werk te doen’

De gemeente gaat de Weesperstraat in Amsterdam-Centrum in juni en juli voor zes weken afsluiten voor doorgaand verkeer om te onderzoeken wat de effecten hiervan zijn op verkeersstromen, luchtkwaliteit en leefbaarheid. Beeld RAMON VAN FLYMEN / ANP

Elk jaar maken Amsterdammers en bezoekers van de stad 15 miljoen taxiritten. Chauffeurs staan 24 uur per dag voor de klanten klaar. Een op de vijf huishoudens maakt gebruik van de taxi voor zorgvervoer naar ziekenhuis, dagopvang of school. De taxi hoort bij Amsterdam. Maar het werk wordt de chauffeurs praktisch onmogelijk gemaakt.

Door de afsluiting van Muntplein en Paleisstraat zijn taxi’s gedwongen om via de Amstel te rijden, met lange files op Rokin en Damrak als gevolg. Taxi’s mogen niet meer via de binnenring Marnixstraat-Leidseplein-Weteringschans rijden. De Stadhouderskade staat nu vol. Door de afsluiting van de oostelijke onderdoorgang bij Amsterdam Centraal moeten chauffeurs omrijden. Het gebruik van tram- en busbanen is niet meer overal toegestaan. Klanten begrijpen niets van de dure ritten, wij wel. Even stilstaan om de klant te helpen uitstappen? Het mag niet. Taxistandplaatsen zijn verdwenen.

Nu zijn er onverwachts plannen voor het afsluiten van de Weesperstraat. De Weesperstraat is een belangrijke route voor taxiklanten van en naar het centrum. Een knip betekent meer druk op overige routes, tien tot vijftien minuten omrijden en een prijzige rit voor de klant. Bij instortende kademuren of dringende werkzaamheden snappen wij dat de taxisector een steentje moet bijdragen. Maar bij een pilot om verkeersmaatregelen uit te proberen, zien wij die noodzaak niet.

Onmisbaar

Zorg- en taxivervoer zijn een onmisbaar onderdeel van het openbaarvervoersysteem. Zeker met minder aanbod van het ov, zijn taxi’s – naast fietsen en scooters – onmisbaar voor Amsterdammers om van A naar B te komen. Door de jaren heen zien we dat de stad door verkeersplannen minder toegankelijk is geworden voor zorg- en taxivervoer. Voor klanten is een snelle beschikbaarheid van een taxi belangrijk (dat vraagt een fijnmazig systeem van standplaatsen), óók als de opstapmarkt meer en meer verschuift naar een bestelmarkt.

In 2019 heeft de gemeenteraad besloten een nieuw taxistelsel te bouwen met als doel betrouwbaar, veilig en bonafide taxivervoer, in een leefbare stad. Wij zien weinig vooruitgang in deze agenda. Er zijn pogingen gedaan om de taxiorganisaties aan tafel te krijgen en mee te laten praten, maar de gemeente mist een belangrijke bron van informatie. Geef chauffeurs inspraak in de nieuwe verkeers- en taxiplannen. Zij weten wat het werk op de straat betekent.

Alternatieve routes

Minder afsluitingen, een efficiënter gebruik van straten en tram- en busbanen door taxichauffeurs en goede locaties voor standplaatsen betekenen een betere service, lagere ritprijzen en minder overlast. Voor een goede bereikbaarheid en beschikbaarheid zijn zichtbare en vaste standplaatsen op drukke punten nodig, en een vrijstelling voor het stopverbod dat van kracht is.

Chauffeurs zouden op veilige plekken, zonder het overige verkeer hierbij te belemmeren, hun taxi aan de kant van de straat moeten kunnen zetten om passagiers af te zetten of op te halen. Laat alle trambanen vallen onder de trambaanontheffing. Geef op korte termijn weer toegang tot Muntplein, Rokin en Damrak.

Bedenk geen knippen zonder dat de gevolgen voor de taxisector zijn doorgerekend en overlegd met de sector. En, voer bij langdurige werkzaamheden overleg met de taxisector over alternatieve routes.

Uiteraard heeft de taxisector oog voor de aandachtspunten van de stad. De taxi is een prima vorm van deelvervoer of openbaar vervoer. Wij steunen de invoering van een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in een deel van de stad om zo een bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid. Wij gaan conform de afspraken door met het vergroenen van de taxivloot. Wij zijn voor eerlijke handhaving, maar die moet dan gelden voor zowel bestel- als opstapmarkt.

Mysteryguests

Goedwillende chauffeurs en organisaties doen hun best, investeren in het voldoen aan de eisen, maar zien met lede ogen aan dat chauffeurs die dat niet doen daarmee weg komen. Gebruik daarom vaker mysteryguests bij ritten en wissel gegevens uit tussen controlerende overheidsinstanties. Het opleggen van sancties bij overtredingen hoort daar bij. Het toezicht door ILT, de Belastingdienst en andere (vooral ook gemeentelijke) toezichthouders moet intensiever. Regels stellen zonder goed toezicht en handhaving heeft geen zin. Constructies waarbij ondernemers zonder benodigde papieren toch actief kunnen zijn, of onverzekerd of met niet gekeurde voertuigen rondrijden, zijn onwenselijk. Het berokkent de sector reputatieschade en ook de taxigebruiker kan voor onaangename verrassingen komen te staan.

Het belangrijkste is dat wij een onmisbare schakel zijn in de mobiliteit van bewoners en bezoekers van de stad. Wij kunnen helpen de stad autoluw, schoon en veilig te maken, mits wij ook de ruimte krijgen om ons werk te doen. Maar voor een knip op de Weesperstraat is het echt nog te vroeg.

Hedy Borreman is directeur van de Taxicentrale Amsterdam (TCA)