Opinie: ‘Gedrag van voetbalfans is een kopie van dat van trainers en spelers’

Davy Klaassen was de klos na een opstootje tussen aanvoerders Dusan Tadic en Orkun Kökcü tijdens de Klassieker op 5 april. Beeld DeFodi Images via Getty

Het incident met Davy Klaassen tijdens Feyenoord-Ajax op 5 april was een écht aanstekerincident. Het valt me op dat aan de oorspronkelijke ‘aanstekers’ geen enkele aandacht wordt besteed: het duo Tadic-Kökçü in minuut 61. De aanvoerders duwden toen een seconde lang als twee dampende klimgeiten de voorhoofden tegen elkaar, omdat de een de ander een tikkie had gegeven.

Onmiddellijk ontplofte de onderbuik van een groot aantal fans achter ze op de tribune. Bierglazen spatten op het veld uit elkaar en het regende aanstekers. Triest genoeg werd Davy Klaassen geraakt, terwijl hij nog als een van de eersten had geprobeerd de twee topvoetballers uit elkaar te trekken.

Grote bek

Kökçü zei later in de persconferentie dat hij ‘zijn emoties even hoog had’, omdat Ajax voorstond. Gelukkig vond hij ook ergens wel dat zijn reactie op Tadic eigenlijk misschien wel niet zo erg gepast was. Of zo.

Het is in de voetbalsport van alle tijden en alle landen dat een deel van de fans beperkt is in de hersencellen. Een grote bek is de enige reactie als de lichaamssappen op hol slaan. Iemand als Feyenoords assistent-trainer John de Wolf weet hoe het werkt. Hij had op het moment suprême een compacte tekst voor de supporters: ‘Godverdomme, gebruik je verstand (3x)’.

Zou John hetzelfde tegen zijn eigen aanvoerder Kökçü hebben getoeterd? En zou een bobo bij Ajax hebben overwogen Dusan Tadic (tien jaar ouder dan Kökçü en lepe uitlokker) op staande voet z’n aanvoerdersband af te nemen? Ik denk het niet. Het hele voetbal is van hoog tot laag doordrenkt van corrumperend, schuld op wat en wie dan ook afschuivend, dikbetaald eigenbelang.

Regelmatige opstootjes

De oorzaken van in toenemende mate ontregelde onderbuiken zijn onmiskenbaar: op de Europese voetbalvelden zien we tijdens wedstrijden te regelmatig opstootjes tussen voetballers. Te veel clubtrainers lopen gedurende een wedstrijd ongecorrigeerd als apen met adhd langs de zijlijn heen en weer te rennen. Ze schelden iedereen rot van wie ze vinden dat ze hun toppers een strobreed in de weg leggen. Het gedrag van de spelers van Argentinië bij de WK-wedstrijd tegen Nederland en na de gewonnen finale was een toonbeeld van wansmakelijke onsportiviteit.

Bijna alle trainers blèren tijdens en na wedstrijden voortdurend tegen de scheidsrechters wanneer een beslissing ze niet bevalt. Geven ze ook hun eigen spelers ongenadig op hun flikker na een schwalbe of gore overtreding op een tegenstander? Krijgen voetballers wel eens een vette geldboete of worden ze een wedstrijd aan de kant gehouden wegens onsportief gedrag? Wordt een trainer door z’n bestuur wel eens stevig gecorrigeerd na ongepaste uitlatingen over een onterechte pingel? Ik denk het niet. De scheidsrechter moet maar straffen. Of de KNVB. Of de Uefa. Of de Fifa. De tandeloze bestuurstijgers.

Tja, iedereen moet iets doen behalve de speler zelf, de trainer en/of de bestuurder. De échte schuldigen dus. Is het gek dat in zo’n sfeer de voetbalonderbuiken ontbranden? Nee toch?! Om dan te roepen dat politie en justitie deze ‘criminelen’ maar eens heel streng moeten aanpakken is net zo gericht op het onderbuikgevoel.

Onderbuikgevoel

Maar welke straf je ook verzint: het zal maar heel beperkt helpen, omdat het niet helpt tegen het onderbuikgevoel. Ik weet zeker dat de 32-jarige werper van de aansteker in kringen van lotgenoten een held is en blijft. Want hij heeft toch maar de ‘Ajaxjood Klaassen’ uit weten te schakelen. Zo praten en denken die gasten. En in verziekte Ajaxkringen zullen wel lui zijn die als reactie een plannetje maken om eens een ‘010-er’ te grazen te nemen.

Het resultaat van virtueel tegen elkaar schurkende onderbuiken in het moderne voetbal is escalatie. Zo lang topvoetballers, hun managers en bestuurders zich als aanstekers blijven gedragen zullen alleen maar meer bierglazen en aanstekers rond blijven vliegen. Netten, stadionverboden, zware straffen helpen daar op lange termijn echt niet tegen.

Gebruik je verstand: alleen het goede voorbeeld op en om het voetbalveld kan de kwetsbare onderbuiken op het rechte pad houden.