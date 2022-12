Opinie: ‘Gebruik het WK niet om vanuit superioriteit andere landen onze moraal op te leggen, dat werkt averechts’

Toeschouwers, onder wie veel arbeidsmigranten, bekijken het WK-duel tussen Brazilië en Zwitserland op groot scherm in een cricketstadion in Doha, Qatar. Beeld AFP

Ziet u het voor zich? U bent uitgenodigd op verjaardagsvisite bij de buren met een migratieachtergrond en iedereen zit gezellig in de kring met elkaar te keuvelen. Dan komt u binnen en gaat gelijk in de lege fauteuil van de gastvrouw zitten, die in de keuken bezig is met het klaarmaken van allerlei lekkers. U legt de benen op tafel en begint eens flink uit te varen.

Waarom er eerst koffie met een vage taart geserveerd wordt en niet direct de borrel? Of is er überhaupt geen borrel? Waarom het bankstel niet even aan de kant geschoven is zodat degenen die dat willen kunnen dansen? En waarom niet iedereen in huis net als u de One Love-band draagt? Zijn de gasten soms tegen de boodschap die de band uitdraagt? Belachelijk!

De vergelijking gaat deels mank, maar de wijze waarop West-Europese landen in Qatar hun punt proberen te maken doet hier wel aan denken. In een volstrekt andere cultuur worden denkbeelden, die in ons eigen land twee generaties geleden ook nog taboe waren, de gastheer door de strot geduwd. En de sporter wordt door activistisch Nederland opgelegd hiervan de boodschapper te zijn.

Homo ludens: de spelende mens. Sporten en daar toeschouwer van zijn is vermaak. Het ontspant, geeft vreugde en verdriet, maakt boos, kortom kanaliseert emoties die in de arena van de sport ongevaarlijk kunnen worden geuit. Wanneer deze omgeving gebruikt wordt voor het uitdragen van politieke of morele standpunten, is dat de doodsteek voor het neutrale karakter van de sportwereld. En dat is nu juist de kracht die wereldwijd zo ontspannend en verbindend werkt.

Laat onze politieke vertegenwoordigers bepalen of er ergens gesport kan worden. En als dat kan, richten we ons vervolgens op de sport. Uiteraard kunnen politici en wie dan ook daarnaast hun eigen ding blijven doen, maar graag buiten het stadion. Niet omdat sporters of supporters apolitieke wezens zijn, maar omdat de sport zelf zoveel mogelijk onschuldig wil blijven.

Daarnaast moeten we misschien ook een beetje accepteren en respecteren dat het grootste deel van deze wereld over bepaalde zaken anders denkt dan wij zelf doen. Misschien dat dat ooit verandert, laten we het hopen, maar laten we niet vergeten dat onze huidige overtuigingen ook pas tot stand zijn gekomen middels een heel lang evolutionair en organisch proces van eeuwen vallen en opstaan, strijd en ontwikkeling.

Het vanuit het Westen ongevraagd uitventen en opleggen van onze moraal aan andere culturen is feitelijk een koloniale nabrander. Zendingsdrang vanuit een gevoel van superioriteit. Het werkt averechts en wordt steeds minder serieus genomen. Minister Helder weet daar inmiddels alles van.

Wim Drijver, Amsterdam