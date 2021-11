Opinie: ‘Gebruik ‘frontlinie’ niet nu mensen tegenover elkaar staan’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Gebruik het woord frontlinie beter niet’

Ik heb het al vaak gehoord in deze pandemie, dat de zorg de ‘frontlinie’ zou zijn. Een frontlinie heb je in een oorlog waar wordt gevochten, maar waartegen wordt gevochten in de zorg? Niet tegen het virus, daarvoor ben je in het ziekenhuis te laat. Vechten tegen het virus doen we allemaal door ons aan de regels te houden. Ik wil absoluut niets af doen aan het fantastische werk van alle zorgmedewerkers, maar hun werk vindt per definitie achter de frontlinie plaats, waar de slachtoffers van de strijd naartoe worden gebracht. In deze tijd waarin burgers steeds meer tegenover elkaar komen te staan, is het beter het woord ‘frontlinie’ helemaal niet te gebruiken.

Charles Picavet, Amsterdam

‘Zulke buren wens ik iedereen toe’

Al dat coronanieuws, ik word erdoor overspoeld en merk dat ik steeds vaker de krant alleen maar doorblader. Laat ik een positieve bijdrage leveren, dacht ik. Dat ik met mijn overbuurvrouw vanaf het begin van de pandemie wekelijks op de overloop ‘coronaproof’ thee drink. Maandag klokslag drie uur gaan onze voordeuren open en zit zij in haar halletje met haar kopje thee en ik in mijn halletje. We praten dan de week door en lachen ook heel wat af. Of mijn andere buurvrouw, die eergisteren aanbelde met een cadeautje, dat ik pas 1 december mag uitpakken. “Dan heb je iets om naar uit te kijken,” zei ze. Zulke buren wens ik iedereen toe.

Dasya Muller, Amsterdam

Reactie ‘Graf van Keesje’

De kop van die de ingezonden brief van Marcel Licher (26 november) kreeg, vond ik wat misleidend, daar Keesje er niet begraven ligt, hoewel ik het met de inhoud eens ben. Als laatste levend familielid van Keesje heb ik bij de 4 meiherdenking van 2019 bij het monumentje over zijn korte leven gesproken. Mijn moeder was de oudste zuster van Keesje. Ik ben de ambtenaren van de gemeente Amsterdam dankbaar dat zij op 4 mei telkenjare een indrukwekkende herdenking bij het monumentje organiseren met bloemen, muziek en taptoe.

Louis Biesbrouck (neef van Keesje Brijde), Diemen

‘Geweldig, dat verplegend personeel’

In een week waarin het halve land weer in brand stond en de mensen met de korte lontjes weer alle aandacht krijgen, lag mijn schoonzuster al drie weken in het ziekenhuis te wachten op een hartklepoperatie. Donderdag kreeg zij te horen dat ze verder thuis moest wachten op een oproep, het is niet anders.

Op de dag van vertrek had het ziekenhuispersoneel voor mijn schoonzuster en zwager in een apart kamertje een etentje geregeld. Toen ik dat hoorde, ontroerde mij dat; zo’n warm gebaar in deze ontzettend drukke tijden. Dat verplegend personeel hieraan denkt, geweldig! Dit was in het St. Jansdal in Harderwijk, maar het gebeurt ongetwijfeld in veel meer ziekenhuizen.

Wim Tholen, Almere