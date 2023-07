Opinie: ‘Gebruik dat uitgebrande vrachtschip als parkeergarage bij de Coentunnel’

Beeld Vincent Spiering

‘Uitgebrand schip is buitenkansje voor gemeente’

Die uitgebrande Fremantle Highway is een buitenkansje voor de gemeente. Het waarschijnlijk afgeschreven autoschip kan de gemeente kopen om vervolgens schoon te maken en bij de Coentunnel te leggen als parkeergarage. Bewoners met een parkeervergunning kunnen hun auto daar dan in parkeren en krijgen per dag geld terug op hun parkeervergunning. Zo kunnen er duizenden parkeerplaatsen opgeheven worden van binnenstadbewoners die op reis zijn, bedlegerig zijn of klussen in de provincie.

Reinder Rustema, Amsterdam

‘Holman, kom langs in ons Stedelijk Museum’

Holman suggereert in zijn column van 25 juli dat het beleid van het Stedelijk Museum onder mijn directoraat en met medewerking van mijn ‘kolonels’ (hij bedoelt vermoedelijk onze conservatoren) lijkt op het beleid van Poetin en Hitler. Hij vergelijkt het met de culturele verwoesting door Poetin en de boekverbrandingen en de brandmerking van kunstenaars als ‘entartet’ door de nationaalsocialistische politiek van Hitler.

Buiten het feit dat Holman niet weet dat Entartete Kunst veel meer is dan kunst van Joodse kunstenaars, gaat deze vergelijking mank. Het Stedelijk staat immers met zijn huidige koers voor verbreding en tolerantie en cancelt geenszins. Wij openen het veld voor meer makers dan voorheen en sluiten geen kunst uit de kunstgeschiedenis uit. En dat is iets geheel anders dan het vernietigen van kathedralen, het verbranden van boeken en het ‘zuiveren’ van de bestaande kunstgeschiedenis door kunstwerken van kunstenaars die niet binnen een systeem passen, te cancelen en uit het museum te verwijderen.

Wanneer Holman de moeite zou nemen om een rondje door het museum te lopen, zou hij met eigen ogen kunnen zien dat het Stedelijk heel breed programmeert en heel veel meesterwerken uit de klassieke kunstgeschiedenis (inclusief Entartete Kunst) laat zien, in de vorm van nieuwe en andere verhalen. Het Stedelijk is niet in handen van een militaire junta, die cultuur vernietigt. En tegelijkertijd doen we aan het Museumplein ook niet aan complottheorieën. Holman, wees welkom!

Rein Wolfs, directeur Stedelijk Museum Amsterdam

‘Gymnasium niet voor de happy few?’

‘Het gymnasium biedt al onze kinderen een kans op een prachtige toekomst. Laten we het gymnasium dus niet afschaffen, maar koesteren.’ Aldus rector van het St. Ignatiusgymnasium Bert Schuller in Het Parool. Schuller bestrijdt dat het gymnasium ‘voor de happy few’ is, maar overtuigt niet.

‘Zo zijn het Ignatius en het Vossius een talentklas gestart voor leerlingen uit groep 8 van het primair onderwijs die wel de capaciteiten voor, maar niet de affiniteit hebben met een gymnasiale opleiding. Dit bijvoorbeeld door sociaal-economische of culturele achtergrond van de ouders.’ Ergo: met de juiste sociaal-economische of culturele achtergrond is ‘affiniteit’ met en toegang tot dit schooltype vanzelfsprekend?

J. Laros, Roosendaal