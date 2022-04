Opinie: ‘Gaan die Amsterdammers dan ook niet op stedentrip?’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Excuses hoeft Johan Derksen niet te maken, die betekenen niets’

De tijdgeest van toen? In welke tijdgeest dan ook; 50, 75 jaar of nog langer geleden. Zoiets doe je niet. Het is en blijft een misdrijf, ook al is het verjaard.

Johan Derksen moet zich diep schamen en het vertellen op televisie heeft geen enkele meerwaarde.

Excuses hoeft hij inderdaad niet aan te bieden, dat betekent niets als hij daar door Talpa toe wordt gedwongen.

Ilona Dekker, Nieuwegein

‘Gaan die Amsterdammers dan ook niet op stedentrip?’

Heerlijk, die reacties van Amsterdammers die zich opwinden over de grote hoeveelheden toeristen die weer terug zijn in Amsterdam. Schandalig vinden ze het, al die buitenlandse auto’s in de stad, de raamgluurders op de Wallen, het feit dat de gemeente niet ingrijpt.

Gaan deze mensen nu zelf ook niet meer op stedentrips naar Parijs, London, Venetië, Berlijn, Antwerpen, zodat het daar heerlijk rustig blijft? Gedragen zij zich zelf ook niet meer als toeristen in andere – binnenlandse dan wel buitenlandse – steden?

Deze (echte?) Amsterdammers moeten niet zeuren, maar accepteren dat toeristen er nu eenmaal bijhoren als je in het centrum van een historische stad wilt wonen. De middenstand en horeca kunnen nu tenminste hun verliezen van de afgelopen twee jaar weer een beetje goedmaken.

De oplossing voor dit probleem is overigens heel simpel: verhuizen uit de binnenstad…

Annemarie Houtenbos, Arnhem

‘Minder vluchten of permanente chaos’

Steeds hoor ik dat het personeelstekort de oorzaak is van de chaos op Schiphol. Volgens mij is dat hooguit het gevolg van te veel geplande vliegbewegingen. Er worden meer stoelen verkocht dan de luchthaven kan verwerken. Een kwestie van kiezen: minder vluchten of permanente chaos.

Ronald Nijenhuis, Zaandam

‘Geen woorden maar daden, leve Feyenoord 1’

Mooi om te lezen als Amsterdamse Feyenoorder dat er in Het Parool een groot stuk staat over de enige club uit Nederland die nog Europees actief is. Overigens was Feyenoord de eerste Nederlandse club die in Europa een prijs won en is Feyenoord de laatste Nederlandse club die in Europa een prijs won en vermoedelijk blijft dat nog minstens eventjes zo. Dat de mooiste club van Nederland met het mooiste stadion van de wereld de finale van de Conference League haalt, hoop ik als fan, maar ook als lezer van Het Parool, wetende dat er dan nog tenminste één keer een groot artikel verschijnt over de helden van het legioen. Maar voor de wedstrijd geldt: geen woorden maar daden, leve Feyenoord 1.

Just Pallandt, Amsterdam