Opinie: ‘Ga zélf eens voor die eenzame, bejaarde buurvrouw boodschappen halen’

‘Ga zélf eens voor die bejaarde buurvrouw boodschappen halen’

Vermakelijk hoe Tom Heijnen (Het Parool, 5 februari) in zijn pleidooi voor flitsbezorgers onbedoeld de vinger op de zere plek legt: het totale dedain voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, het heilig verklaren van gemakzucht, het voorbijgaan aan de overlast van dit fenomeen. Ik heb sinds een halfjaar ook zo’n buurjongen: minstens twee bezorgers per dag aan de deur. Ik heb hem nog nooit in een winkel in de buurt gesignaleerd. En maar de hele dag naar z’n telefoonscherm turen. Suggestie aan Tom: als er een pak sneeuw ligt, ga dan zélf eens voor die eenzame, bejaarde buurvrouw boodschappen halen! Dát is de sociale cohesie die langzaam dreigt te verdwijnen, maar o zo belangrijk is voor de stad.

Peter Stut, Amsterdam

‘Luister naar bewoners, zorgen over gentrificatie zijn legitiem’

Wat een stuitend kortzichtige analyse van Bas Kok (Het Parool, 4 februari). Voor iemand die Noord ziet als de bakermat van Amsterdam, gaat hij wel heel gemakkelijk voorbij aan de zorgen van haar bewoners. Zorgen over gentrificatie zijn namelijk legitiem. Het feit dat stadsdeel Noord het hoogste aantal sociale huurwoningen heeft is hiertegen geen argument. In Noord zien ze kapitaalkrachtiger mensen komen en ze weten wat er in andere stadsdelen is gebeurd: gentrificatie. Dat je daar dus tegenstand tegen biedt vóórdat het proces in gang is gezet lijkt mij de enige juiste weg. Dit wegzetten als ‘niet steekhoudend’ getuigt van weinig inzicht in hoe zo’n proces verloopt. De zorgen van mensen moet je altijd serieus nemen, iets wat Bas Kok toch zou moeten weten.

Egbert de Haan, Amsterdam

‘Staat daar nou begrijpent lezen?’

Leuke rubriek De Klapstoel, ik lees het graag. Maar zeg me alsjeblieft dat het niet waar is dat ik bij het interview met Eva Naaijkens (Het Parool, 5 februari), schoolleider van de Alan Turingschool (uitgeroepen tot excellente school), naast Eva op de foto op het bord zie staan: ‘Lesdoel: begrijpent lezen’.

Ireen van Bijnen, Uithoorn

Wat heerlijk: een to-don’t-lijstje’

Hoewel het reageren op de column van Babs Gons (Het Parool, 28 januari) over dit onderwerp aanvankelijk op mijn niet-doen-lijstje stond, merk ik dat ik toch wil vertellen wat er met mij gebeurd is sinds ik dat gelezen heb. Ik realiseerde me hoe bevrijdend het maken van zo’n, in mijn geval ellenlange, lijst eigenlijk is! En daardoor ontstond zo’n gigantisch gevoel van ruimte en vrijheid dat ik, paradoxaal genoeg, tomeloze energie kreeg en al dagen als een dolle van alles heel vrolijk aan het aanpakken ben, zonder het gevoel te hebben dat het moet! Heerlijk! Dankjewel Babs!

Inger Hansson, Amsterdam