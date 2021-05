Opinie: ‘Ga straks allemaal weer terug naar de bioscoop!’

Bioscoop Tuschinski in Amsterdam. Beeld ANP

Hopelijk zijn we niet té gehecht geraakt aan onze thuisbioscoop. Want terwijl wij noodgedwongen al een jaar naar Netflix kijken, gaan wereldwijd bioscopen failliet. En dat terwijl ‘de bioscoop’ maar net een dikke eeuw bestaat.

Daarom is het belangrijk dat we, zodra het weer mag, film weer gaan beleven in de bioscoop. Alleen dan redden we de magie van de cinema.

Op 19 juni 1905 opende de eerste échte bioscoop (de Nickelodeon in Pittsburgh) zijn deuren. Sindsdien heeft de bioscoop wereldwijd een essentiële plek verworven in onze dorpen, onze steden en in ons hart. Een plek waar culturen samenkomen. Waar je kunt leren over die cultuur, over geschiedenis, techniek, politiek, taal, psychologie en godsdienst.

Een plek waar je fantasie geprikkeld wordt, waar je volop informatie opdoet. Over anderen, maar zeker ook over jezelf. Het brengt ons samen. En als klap op de vuurpijl is het ook een plek die ons herinneringen voor het leven meegeeft.

Vraag iemand naar zijn favoriete filmherinnering en niemand zal zeggen: “Dat was op een avond (geen idee welke) tijdens de lockdown toen we een paar uur door Netflix hadden gegrasduind.”

Maar denk je aan de bioscoop, dan kun je de popcorn al bijna ruiken. Jezelf neervlijen in een rood pluchen stoel, schouder aan schouder met vreemden. Állemaal net zo gespannen als jij. Want als de lichten doven en het geroezemoes verstomt...

Enorm zonde als we dit fenomeen niet nog wat eeuwen door kunnen zetten. Daarbij is het ook naïef om te denken dat het meer dan een jaar lang sluiten van bioscopen geen enkele invloed heeft op film zelf.

Bioscopen zijn niet alleen essentieel voor de bezoeker, ze zijn ook van groot belang voor de levensvatbaarheid van de filmindustrie. Film maken is duur. Net zoals de muziekindustrie liveconcerten nodig heeft omdat zij niet louter kan rondkomen van Netflix’ equivalent Spotify, heeft de filmindustrie bioscopen nodig.

Dus laten wij for the sake of cinema gruwelijk ons best doen en zorgen dat bioscopen blijven bestaan. Laten wij film weer samen gaan vieren in de bioscoop!

Sanne Kortooms, filmmaker, Amsterdam