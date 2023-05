Opinie: ‘Ga jij in gesprek met iemand die zegt: jouw opvattingen zijn onzin maar ik wil je wel graag begrijpen?’

Buste van de Leidse filosoof Gerard Bolland, gemaakt door Albert P. Termote. Beeld Wikimedia Commons

Hoe ver moet je gaan om een ander te begrijpen?

Het Nederlandse fascisme heeft een grondlegger: de Leidse filosoof Gerard Bolland. Honderd jaar geleden overleed hij. Overal waar hij kwam, ontstond polarisatie. Hij was tegen de democratie, tegen emancipatie en hij vond Joden vredeverstoorders.

Wie zich verdiept in een historisch figuur als Gerard Bolland ziet overeenkomsten met de huidige tijd. Polarisatie, uitsluiting, angst. Uit de geschiedenis kunnen lessen worden getrokken, wordt vaak gedacht. Met muziektheatercollectief Kassett namen we de proef op de som. Hoe ver kunnen we gaan om deze fascist te begrijpen?

De grootste uitdaging was dat we niet van plan waren van mening te veranderen. We willen namelijk geen antisemiet worden. Of vrouwenhater. Tegelijk is dat een lastigheid. Kun je iemand wel echt begrijpen, als je al positie hebt gekozen? Neem je iemand dan wel serieus genoeg?

We vroegen het aan ons publiek. De meeste mensen zeiden van wel. Totdat we het concreet maakten. Ga jij in gesprek met iemand die zegt: jouw opvattingen zijn onzin maar ik wil je wel graag begrijpen? De meeste mensen zullen vriendelijk bedanken. Een eerlijk gesprek, zo lijkt de aanname, vereist dat iemand bereid is je serieus te nemen. En dat impliceert dat iemand op z’n minst overweegt dat je gelijk hebt.

Denken in zigzaggende beweging

Nou is Gerard Bolland al honderd jaar dood. Maar om hem te begrijpen, zullen we hem toch ook serieus moeten nemen? Bovendien: als we vasthouden aan onze eigen opvattingen, doen we dan niet precies wat de onverzettelijke Gerard Bolland zijn leven lang deed? Stellen we ons dan niet precies zo op?

Vreemd genoeg liet Bolland zich inspireren door de filosoof Hegel (1770-1831). Hij ontwikkelde een filosofie die probeerde te ontsnappen aan zwart-witdenken. Polarisatie is geen rotsvast gegeven, maar een ontwikkeling van ons gezamenlijk denken. Tegen elke opvatting is weer iets in te brengen, en zo ontwikkelt het denken zich in zigzaggende beweging steeds verder.

De vraag is dan niet: welke opvatting is waar? Maar: wat is de volgende denkbeweging?

Samen bewegen. Dat klinkt als een verhaal dat we in tijden van polarisatie wel kunnen gebruiken. En toch lost het niet alles op. Hebben we fascisme en xenofobie nodig in de ontwikkeling van ons denken? Is antisemitisme een noodzakelijk tussenstation? Nee, ook die conclusie willen we niet onderschrijven.

We kwamen er niet uit natuurlijk. Ook niet met ons publiek. Theo Maassen ondernam ooit een vergelijkbare poging – en gaf op. Maar dat is ook niet echt een optie, want met opgeven komt niemand verder. Er bleef maar één ding over. We betrokken onze conclusies op onszelf.

Vanuit Hegels filosofie besloten we dat een mislukte poging meer is dan alleen een mislukte poging. Het is een stapje. Het is onderweg-zijn. Het is bewegen. En wat met de dode Bolland niet meer kan, kan met de onbegrijpelijke anderen om ons heen wel. Met elkaar in gesprek gaan. Bereid zijn te luisteren. Bereid zijn te bewegen.

Gerko Tempelman is filosoof en dramaturg bij muziektheatercollectief Kassett