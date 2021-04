Opinie: ‘‘Free a girl’ doe je niet door te seksualiseren via FHM50’

Met verbazing las ik afgelopen zaterdag in de marge van Het Parool over de vermeende liefdadigheid van Free a Girl, een stichting van Yolanthe Cabau, en FHM500, een zijspoor van mannenblad For Him Magazine en geheel gewijd aan het rangschikken van ‘de lekkere wijven van de Lage Landen’ van 500 naar 1. Een publieke vleeskeuring voor het plezier van de meestal mannelijke lezer.

In die lijst staan naast de usual suspects ook volstrekt onbekende, vaak net meerderjarige meisjes die via hun socialemediakanalen zijn opgepikt door wildvreemde FHM500-lezers en soms zonder hun wetenschap zijn genomineerd. Een compliment? Of verheerlijking van de oerconservatieve patriarchale onderdrukking van de vrouw, die door jeugdige onbevangenheid van de genomineerde niet als zodanig wordt herkend? Rechtsom of linksom een seksuele objectivering van vrouwen ten behoeve van het plezier van de man, waarbij zelfs expliciete instemming ter discussie kan worden gesteld.

Des te opmerkelijker dat Cabau en FHM500 de handen ineenslaan voor stichting Free a Girl (zoals ze in 2017 ook deden), waarbij plek 250 in de lijst geveild wordt aan de hoogste bieder. De opbrengst moet de seksuele uitbuiting van meisjes over de hele wereld tegengaan. Cabau zei hierover op de website van FHM: ‘Free a Girl is mijn stichting, die graag buiten de lijntjes kleurt en op een bijzondere manier aandacht vraagt voor het tegengaan van seksuele uitbuiting van kinderen.’

Ben ik nou gek, of schuurt een klap geld betalen, om te worden aangemerkt als ‘mooie vrouw’ te midden van een ranglijst geobjectiveerde en geseksualiseerde vrouwen, met de doelstelling om seksuele uitbuiting te bestrijden? Bijzonder is het zeker. Vanzelfsprekend staat het iedere vrouw vrij zich te profileren en gedragen zoals zij dat wenst. De lijst staat óók bol van vrouwen die doelbewust een professie maken van hun schoonheid, en met goed recht.

Toch wordt mijn intuïtieve weerzin bevestigd als ik de site van FHM500 bezoek. Onder de reeks knappe koppen, waar ik met een swipe voor of tegen kan stemmen, staat een quote: ‘+1, ik zou d’r doen. -reaguurder op Dumpert.nl.’ Terwijl Cabau en FHM500 seksuele uitbuiting aan de andere kant van de wereld bestrijden, geven ze die hier een podium.

Elodie te Poel, Amsterdam