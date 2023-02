Opinie: ‘Freakshow Body Worlds moet uit Amsterdam worden geweerd’

Het is bij Body Worlds de vraag of de waardigheid van de donoren niet onnodig wordt aangetast. Beeld Getty Images

Nu de pandemie grotendeels voorbij is, trekken ook dagjesmensen weer naar de stad. Bijvoorbeeld voor een bezoek aan anatomiemuseum Body Worlds Amsterdam.

Voor wie niet bekend is met het concept: je kunt daar echte lichamen bekijken van overleden mensen die zijn geconserveerd door middel van ‘plastinatie’, een techniek waarbij lichaamsvloeistoffen door siliconen worden vervangen.

Het plastineren werd uitgevonden door de Duitse anatoom Gunther von Hagens en ging vervolgens de hele wereld over. Sinds een aantal jaar is er een vaste tentoonstelling aan het Damrak in Amsterdam.

Niet in de haak

In het academisch ziekenhuis waar ik werk, leren we geneeskundestudenten dat je een ethisch probleem kunt herkennen aan het gevoel dat iets niet in de haak is. Zo’n onderbuikgevoel heb ik zelf sinds ik jaren geleden het toen nog rondreizende Body Worlds bezocht.

Verwondering gemengd met afschuw, is vaak de reactie van bezoekers. De duidelijkste reden voor die afschuw – nog los van de seksistische positionering van de vrouwelijke lichamen in suggestieve houdingen – is de vraag of de waardigheid van de donoren niet onnodig wordt aangetast. Er zijn immers alternatieven: anatomische modellen die volledig van plastic zijn gemaakt en niet van mensen. Volgens de museumvoorlichting zou bij plastic modellen niet hetzelfde ‘gevoel’ en leereffect ontstaan. Maar goed bewijs daarvoor wordt niet gegeven. Dan is het dus een freakshow. Is dat erg?

‘Nee’, zeggen zij die meerwaarde zien in publieksvoorlichting over het lichaam en bang zijn voor paternalisme, ‘want donoren aan het museum geven zich op via een aanmeldformulier en hebben dus een vrije keuze’. Pas toen bleek dat voor vergelijkbare plastinatietentoonstellingen ongeclaimde Chinese lichamen waren gebruikt, en zo waren opgezet dat ze op westerlingen leken, was de ophef groot.

In onder meer Parijs werd eerder al een tentoonstelling verboden. De organisatie van Body Worlds distantieert zich hier met klem van en geeft aan dat ‘hun’ lichamen wel allemaal op een verantwoorde manier zijn verkregen, grotendeels van Duitse donoren. Maar het is de vraag hoe vrij deze keuze daadwerkelijk is.

Toestemming onduidelijk

In voorlichtingsmaterialen staat dat het museum bestaat uit mensen die hun lichaam aan de wetenschap doneerden. Wat echter niet duidelijk wordt, is of die toestemming expliciet ging over plastinatie en met tentoonstellen als doel.

Voor een expositie van Body Worlds in Californië werd in 2016 een ethische review gehouden. De commissieleden, geen van allen ethicus of jurist, reisden naar Duitsland voor een steekproef van de toestemmingsformulieren. Ze vonden dat ‘1,408 available donors (out of 1,606) agreed to be on public display’. Een kleine tweehonderd overledenen hadden dus mogelijk geen expliciete toestemming gegeven voor de tentoonstelling, of deze was niet gedocumenteerd. Voor de Amsterdamse tentoonstelling is überhaupt niets te vinden over een ethische review.

In veel landen, zo ook Nederland, is het volgens de wet voldoende om ‘brede’ toestemming te geven voor lichaamsdonatie voor wetenschappelijk onderzoek en hoeven de doeleinden niet gespecificeerd te worden of getoetst door een commissie. Maar of dat moreel ook juist is, is maar de vraag.

Lichaamsdelen te koop

Daarnaast adverteert Body Worlds met het feit dat jouw nabestaanden niet worden opgezadeld met begrafeniskosten als je je lichaam doneert aan het museum. Het is dus een goedkope dood, wellicht extra aantrekkelijk voor de minder kapitaalkrachtigen onder ons. Uit onderzoek blijkt ook dat financiële redenen een rol spelen.

In diezelfde flyers wordt ook verteld hoe je kunt omgaan met naasten die niet achter jouw voornemen tot donatie staan. De gouden tip van de organisatie: laat je wens tot plastinatie bij de notaris vastleggen. In de stress van het overlijden moeten de nabestaanden dan de organisatie achter Body Worlds met spoed opbellen, zodat die het lichaam kan ophalen met hun Bodymobil.

Lichaamsdelen worden ook verkocht in de webshop van moederbedrijf Von Hagens Plastination. Ik kan zo een offerte opvragen via mijn werkmail. Voor medisch onderzoek en onderwijs is het gebruik van echte lichamen vaak nodig, maar ook private partijen kunnen in de shop terecht. De opbrengst wordt geherinvesteerd in plastinatiewerk. Voor het museum is dat laatste maar de vraag, want Body Worlds is onderdeel van de Tourism Group Holding bv dat ook de Icebar bezit en een winstoogmerk heeft. Dit alles maakt de zorgen over waardigheid en vrijwilligheid er niet minder op.

Wat nu? Academische centra moeten grondig onderzoek (blijven) doen naar de herkomst van anatomisch materiaal en de werkwijze van verkopende partijen. Daarnaast moet de gemeente Amsterdam een onafhankelijke commissie instellen die onderzoek doet naar de juridische maar vooral ethische dimensies van deze bijzondere museumattractie.

Mijn eigen voorlopige conclusie: weg met Body Worlds.

Marieke Bak, onderzoeker en universitair docent medische ethiek aan het Amsterdam UMC