Opinie: ‘Frans Timmermans wordt ’n hele goeie!’

‘Frans Timmermans wordt ’n hele goeie!’

Frans Timmermans wordt ’n hele goeie! Eindelijk weer eens iemand met ballen aan het roer. Dat is wat mankeerde, en geen watjes meer, geen meelopers en ja-en-amenknikkers. Dat is wat Nederland nodig heeft: iemand die ergens voor staat, en consequent is, die durft op te komen voor zijn/onze mening hoe een land bestuurd moet worden, die capabel is en met grote internationale ervaring, in Europa gekend als de bonte hond maar ook aimabel en z’n talen spreekt . Hij staat ergens voor! Frans: hij krijgt nu de kans !

Els A.Cramer, Amsterdam

‘Alles in de keten moet duurzaam zijn, dat was VanMoof niet’

In het napraten over het faillissement van VanMoof blijft tot nog toe één element onderbelicht. De claim van de VanMoof broers dat hun fietsen een bijdrage aan het duurzamer maken van de planeet leveren is namelijk ontwerptechnisch op wel heel los zand gebouwd. Het frame dat de broers eigenlijk ‘kunstenaars’ zijn en daarom de zakelijke kant van het bedrijf hebben verwaarloosd komt in verschillende media terug. Maar ik vrees dat het juist omgekeerd is: de broers zijn ontwerpers die zich te veel hebben gefocust op winst en groei en niet op de duurzaamheid van hun product.

Iedere ontwerper leert tegenwoordig dat in het designproces de héle cyclus moet worden meegenomen: alles in de keten moet duurzaam zijn. Dus materiaal, onderhoud, reparatie én recyclen als het product niet meer werkt. VanMoofs scoren op dit punt extreem slecht: onderdelen zijn niet controleerbaar duurzaam geproduceerd in Azië en onderhoud en reparatie zijn dramatisch, zoals we allemaal weten, gebrekkig georganiseerd. Als de fiets de naar verluidt ongebruikelijk korte levensduur heeft voltooid is er, doordat de onderdelen vrijwel allemaal exclusief op een VanMoof passen, weinig tot geen mogelijkheid tot hergebruik.

De kwalificatie ‘de Apple onder de fietsen’ is door de heren geïnterpreteerd als verdienmodel. In interviews met de broers staan vooral een hoop marketingtermen. Ontwerp wordt door de Carliers als een cool uiterlijk geïnterpreteerd en niet als een kwaliteit die over het hele maakproces gaat.

In plaats van een werkelijk duurzaam product te ontwerpen, het motto waaronder het bedrijf ooit begon, heeft VanMoof duurzaamheid misbruikt en tot marketingterm gedegradeerd. In hun geldzucht heeft VanMoof het tegendeel van hun mission statement bereikt: de komende jaren zitten we met steeds onbruikbaar wordende fietsen die bovendien niet te hergebruiken zijn. Dit navrante verhaal dient nog maar één doel: als wake-upcall voor de elektrische fietsenbranche. Wie groen wil produceren kan dat alleen als de hele cyclus in het ontwerp wordt meegenomen, anders eindigt ieder avontuur op dit gebied onherroepelijk op de schroothoop van de designgeschiedenis.

Sam Nemeth, Amsterdam

‘Mogen wij een van de bloembakken die nu in de Weesperstraat staan, bij ons in de buurt?’

Op de hoek van de Sarphatistraat en de Amstel staan twee verkeersborden met tegenstrijdige instructies, overgelaten aan de fantasie van de bewoners. Zie hier wat een tweestrijd de knip in de Weesperstraat oplevert.

Ok kijk uit naar 24 juli, dan is de Knip voorbij en de Stadhouderskade weer open. Misschien mogen wij een van de bloembakken die nu in de Weesperstraat staan, bij ons in de buurt?

Marjan van Schijndel, Amsterdam