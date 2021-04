Opinie: ‘Focus op daders bij seksueel overschrijdend gedrag’

Beeld BNNVARA

Teleurstellend, maar niet verrassend. Het tv-optreden maandag van Rob Jetten (D66) bij De Vooravond inzake de MeTooverdenkingen van partijgenoot Sidney Smeets werd een vrolijk, zogenaamd kwetsbaar, ‘steun de lhbti-gemeenschap’-praatje.

Jetten vertelt over zijn eigen coming-out en zijn eerste ervaringen in de Reguliers. Hij kon als jonge homo gelukkig wél van zich afbijten toen hij als ‘snoepje van de week’ de club instapte.

En ja, zoals het altijd gaat als het over seksueel overschrijdend gedrag gaat: de focus lag op de slachtoffers. Weerbaar maken die kwetsbare jongeren. Zorg dat ze net als papa Jetten raad weten met vieze mannen die welwillend grenzen overschrijden. Ook snel aangestreept op de talkshowbingokaart, de onderwijstroef: seksuele voorlichting op school moet natuurlijk beter en moderner. Nog een maatschappelijk punt op het alsmaar langer wordende to-dolijstje van onze leraren!

Of Sidney Smeets niet gewoon heel erg fout zat, werd niet gevraagd. Waar Smeets het lef vandaan had gehaald om zo openlijk, kennelijk zonder angst voor enige gevolgen, jonge mannen te manipuleren en de scheve machtsverhouding te misbruiken, was blijkbaar te politiek gevoelig. Dit is te vaak het geval in het publieke debat.

Grote misstap

Iedereen heeft recht om seksualiteit te ontdekken, in de puber­jaren te stuntelen met uitgaan, swipen en flirten. Het is géén recht om daar misbruik van te maken. Door jonge mensen die simpelweg midden in hun seksuele zoektocht staan constant weg te zetten als ‘kwetsbare jongeren’, maak je een grote misstap.

Het is tijd voor een pertinente omslag in perspectief: focus op de daders. Dat is een moeilijk gesprek, maar dat kunnen de presentatoren van de gemiddelde Nederlandse talkshow prima aan. Waarom gaan mannen grenzen over en zijn ze daar soms moedwillig op uit? Moeten er hogere straffen komen voor (online) seksuele (straat)intimidatie? Genoeg stof voor een inhoudelijk gesprek.

Geef ruimte voor verdieping in plaats van gratis reclame en schadehersteltijd voor een politieke partij als het om seksueel overschrijdend gedrag gaat. Alleen dan komt er hopelijk ooit echt een einde aan het MeTootijdperk.

Sophie Kuijpers, Amsterdam