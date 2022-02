Opinie: ‘Flitsbezorgers zijn juist een enorme aanwinst voor de stad en voorzien in een behoefte’

Beeld Getty Images/EyeEm

Flitsbezorgers zijn een aanwinst

Natuurlijk zijn er weer partijen die tegen de flitsbezorgers zijn. Wat mij betreft zijn ze een enorme aanwinst en ze voorzien in een behoefte. Dat de detailhandel niet staat te juichen is logisch. Ze staan nooit te juichen bij concurrentie. Maar de flitsbezorgers zijn voor alle ondernemers ook een kans, als ze maar creatief zijn. Een kledingwinkel kan ook starten met flitsbezorgers!

Bij overlast moet je handhaven. Zowel bij de magazijnen als slecht fietsgedrag. Zijn er wel Amsterdammers die zich op de fiets gedragen?

Recent was ik in Berlijn toen het gesneeuwd had. Je zag opeens meer flitsbezorgers omdat ouderen hier gebruik van maakten. Die durfden niet de straat op en lieten de boodschappen bezorgen. Prachtig.

Een ander voordeel van de flitsbezorgers is dat mensen die op de arbeidsmarkt bijna geen kans maken nu wel kunnen werken. Het is perfect voor mensen in de bijstand en om weer een stapje te zetten om terug te keren op de arbeidsmarkt. Zelfs als bewoner van de binnenstad maak ik gebruik van de flitsbezorgers.

Tom Heijnen, Amsterdam

Amsterdam als reservaat

Tim Wagemakers (Het Parool, 29 januari) laat precies zien wat mis is met de stad waar ik zo van hou. Toen ik er naar school ging, hingen in het centrum nog punkers, gothics, hippies en rockers rond. Nu is het een homogeen zooitje mens waar iedereen niet alleen op dezelfde fiets van A naar B rijdt, maar ook dezelfde winterjas van een paar honderd euro draagt en steeds vaker zelfs dezelfde lippen heeft laten inspuiten. Amsterdamse horecaondernemers met meer dan dertig zaken doen er alles aan al hun tenten er nagenoeg hetzelfde uit te laten zien en laten me gedesillusioneerd achter in mijn wijk.

Deze ontwikkelingen lijken moeilijk te stoppen. Maar in godsnaam, laten we de mensen die anders denken, anders doen en anders zijn én onze stad de kleur geven die het verdient, vooral niet wegduwen, maar juist voor een dubbeltje op de eerste rij laten wonen, werken en ondernemen. Dan zien we onze kinderen misschien nog opgroeien in een hoofdstad en niet in een reservaat.

Frida Boeke, Amsterdam

Twee bruggen

Machtig interessant altijd, die architectuur-/kunstwandelingen van Floor van Spaendonck en Gijs Stork. Die twee zien altijd andere zaken dan ik, dus het nodigt uit tot opnieuw bekijken van wat al keren bekeken is, maar nooit gezien.

Een enkele keer gaat het mis (‘Wandelen door Manhattan aan de Amstel’, Het Parool, 1 februari). In dit stuk worden twee bruggen door elkaar gehaald. Bij de Duivendrechtsevaart liggen vlak achter elkaar twee bruggen. Over de insteekhaven bij de Zuidergasfabriek ligt het kleine, lage ophaalbruggetje, de Zuidergasfabriekbrug (brug 311; bootjes moesten in en uit kunnen varen). Die ligt er sinds circa 1912 en verbindt twee delen van de Korte Ouderkerkerdijk. Over de Duivendrechtsevaart ligt pas sinds circa 1998 (opgave gemeente) een veel hogere vaste loop- en fietsbrug, de Korte Ouderkerkerbrug (brug 1962). Deze is hoog om schepen ongehinderd in en uit te laten varen. De brugnummers geven direct duidelijkheid uit welke tijd ze komen.

Cees Schumacher, Amsterdam

Woekerrentes

Ten onrechte wekt Herman Stil in zijn artikel over woekerrente (Het Parool, 3 februari) de indruk dat mensen die eerst een Tozo-uitkering voor levensonderhoud ontvingen, nu zijn aangewezen op een Bbz-lening tegen 8 procent.

Dit is onjuist. Deze Bbz-‘light’ ter vervanging van de Tozo-regeling wijkt in zoverre af van de reguliere Bbz voor levensonderhoud, dat er geen vermogenstoets is, de uitkering is een gift (‘om niet’), én de uitkering kan tijdelijk met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Die 8 procent rente geldt (en gold) voor het Bbz-bedrijfskrediet. Dat is én was niet bedoeld voor levensonderhoud.

Peter Stut, Amsterdam

Satire

Een interessante wending, bij mij als lezer, tijdens het lezen van Het Parool van 2 februari. Ik las de ingezonden brief waarin gesteld wordt dat de column van Theodor Holman van enige dagen eerder over het voor veel geld inhuren van feestorganisator Lennart Booij door Femke Halsema als een hetze wordt bestempeld. Toen ik dat las dacht ik: kom op, neem het wat luchtiger op. Het was een column, satire.

Daarna las ik ook de volgende column van Holman over dit onderwerp in dezelfde krant en daarin wordt de columnist toch weer journalist en onderbouwt hij met feiten en cijfers dat er meer aan de hand is dan een hetze en vermeldt hij nogmaals dat Booij betrokken was bij het begeleiden van Femke Halsema in het traject om burgemeester te worden.

Geen satire dus, wel oprechte en terechte boosheid vertaald in een column. Met alle respect en waardering voor het goede werk van burgemeester Halsema, maar ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat er een luchtje zit aan de inhuurklus van Lennart Booij en dat op enig moment zal blijken dat Theodor Holman dat goed geroken heeft.

Carel Ram, Hoofddorp

Postbezorging

De radio maakte melding van een forse boete voor PostNL voor het jaar 2019. De reden: de post werd niet op tijd bezorgd.

Nou PostNL, maak de borst maar nat, want in 2021 werd de post soms helemaal niet bezorgd. 10 december ben ik jarig en nog heb ik een tiental kaarten en brieven niet ontvangen... Om van de jaarwisseling maar niet te spreken! Ik woon niet in de binnenlanden van een onherbergzaam oord, neen, gewoon in Amsterdam.

Nannette Cohen, Amsterdam