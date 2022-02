Opinie: ‘Flitsbezorgers zijn de bijl aan de wortel van de buurtwinkelstraten’

Een dark store van Gorillas in het centrum. Omwonenden klagen over de overlast van deze minimagazijnen van flitsbezorgers: de bezorgfietsen en bevoorradingen blokkeren vaak de straten. Beeld ANP

Wethouder Marieke van Doorninck heeft het besluit genomen om een jaar lang geen nieuwe zogeheten dark stores (distributiepunten, red.) voor flitsbezorging toe te laten. Ze wil onderzoeken onder welke voorwaarden zulke ruimtes wel zouden kunnen worden toegelaten. Maar daarbij onthoudt zij zich van een moreel oordeel.

Ik begrijp de tactische reden daarvoor, breed draagvlak behouden, maar als lid van GroenLinks en als actief burger (voorzitter Kerk & Buurt Westerpark) heb ik dat wel. Als voormalig bestuurder in het stadsdeel adviseer ik verontruste bewoners die de overlast vrezen om hun weg naar de politiek te vinden, en zie ik van nabij wat dit type onderneming veroorzaakt. Flitsbezorgers veroorzaken overlast.

Xenofobe krachten

In steden als Berlijn of Parijs, met viermaal hogere dichtheden dan Amsterdam binnen de Ring, én veel bredere straten door hogere bouwvolumes, is de overlast gering. De bezorgers en leveranciers gaan op in het geruis van de stad. In onze benauwde binnensteden en negentiende-eeuwse grachtengordel met smalle straten en hoge bebouwing, ligt dat echt anders.

Een onderneming die dat schouderophalend negeert en bewoners en politici paait met zalvende praatjes heeft geen oog voor zijn omgeving, terwijl dat wel bij goed ondernemerschap hoort. Over die houding heb ik wel degelijk een moreel oordeel: samenleven betekent respect voor de ander. Dat respect ontbreekt.

Maar we mogen de ogen er niet voor sluiten dat flitsbezorgers voor iets veel groters staan: ze degraderen de burger tot consument. Het speelt in op de behoefte aan comfort en gemak. Intussen wordt de betekenis van buurtwinkels voor de sociale samenhang uitgehold. Juist de terloopse ontmoetingen op straat en in de winkels zijn onmisbaar sociaal cement. Het is zo gewoon, dat je het pas mist als het weg is.

Lees de verhalen van de dorpen waar de laatste buurtsuper is gesloten. De ziel is eruit. Lees bij Geert Mak (Reizen zonder John) over de teloorgang van Main Street na de ontwikkeling van de shoppingmalls in de VS. Kijk naar de kleine Franse dorpen en stadjes waar de ziel uit is gerukt door de Intermarchés. Niet toevallig zijn het landen waar de polarisatie en xenofobe krachten sterk zijn: men ontmoet geen anderen van buiten de eigen bubbel meer.

Ontmoetingsfunctie

In Nederland hebben we de stadscentra tot nu toe daartegen beschermd. Er zit dus wel degelijk een morele component in onze ruimtelijke ordening. Buurtwinkelstraten zijn, nog veel meer dan stadscentra, onderdeel van de samenleving. Daar ontmoeten mensen elkaar, kennen winkeliers hun vaste klanten, en weten ze van die ene meneer dat hij erg vergeetachtig is en herinneren ze hem eraan dat hij al een pakje shag heeft gekocht. Daar legt de bakker kleine pakjes met vier sneetjes brood op de toonbank voor de ouderen uit de aanleunwoningen, zodat ze elke dag hun loopje en praatje hebben. Dat is allemaal niet wereldschokkend, maar als deze functie verdwijnt – en daar zijn de flitsbezorgers een factor in – brokkelt de samenleving af.

Overdrijf ik? Absoluut niet: in de belangrijkste winkelstraat van de Staatsliedenbuurt is die teloorgang al een tijd gaande, sinds de thuisbezorging goed op gang kwam door de platformeconomie. Ik zie een toenemend aantal buurtbewoners verkommeren, omdat ze steeds minder buren op een laagdrempelige manier ontmoeten. Onze kringloopwinkel van Kerk & Buurt, pal naast deze main street, vervult die ontmoetingsfunctie meer en meer. Dat is mooi, maar het is een kleine pleister op een wond die groter wordt en niet heelt.

Al jaren pleit ik voor aandacht voor die sociale functie van buurtwinkelstraten, maar het wordt opgevat als een economisch pleidooi. Natuurlijk wil ik dat buurtwinkeliers een goede boterham verdienen, maar vooral omdat dat betekent dat er meer voetstappen in de straat gezet worden. Hoe meer er wordt thuisbezorgd, hoe schraler het winkelbestand wordt. Flitsbezorgers maken deel uit van een economie die de consument degradeert tot de eindstop van de productielijn. Betaling accorderen, klaar. Zodat jij met een zak chips op de bank kunt netflixen.