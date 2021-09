Opinie: ‘Fijn, die principes van Hans Teeuwen, maar ik wil mijn geld terug’

Beeld Getty Images/EyeEm

Solidariteit voorbij

Fijn, die principes van Hans Teeuwen. Ook fijn voor al die mensen, zoals ik, die al in februari 2020 een kaartje kochten, wel braaf een vaccin hebben gehaald en nu tweeënhalf jaar moeten wachten op zijn voorstelling. En die bij het eerste (gedwongen) uitstel uit solidariteit geen geld wilden terugvragen, want de culturele sector had het al zo zwaar. Nu kán hij wel weer optreden. Niet dus. Niks mededeling via de mail, niks excuses. Wel lekker in de schijnwerpers van de media. Ik snap hier niks van. Eigenlijk gewoon onbeschoft. Ik ga nu wél mijn geld terugvragen.

Peter Stut, Amsterdam

Toekomstschuld

In de krant van donderdag 23 september lezen we dat het stadsbestuur met een truc de schuld in 2025 laat oplopen tot 8,4 miljard euro. Ja, u leest het goed. Met 0,7 procent rente zal dat per Amsterdammer 588 euro per jaar zijn. Dat is alleen de rente, er is dan nog geen cent afbetaald. Het aangaan van deze schuld zal zoals nu overal gebruikelijk is, worden afgewend op de volgende generaties. Maak de borst maar nat voor de toekomst met dit linkse bestuur.

Paul Janssen, Amsterdam

COC heeft geen ballen

Veel discussie over het regenboogvlagvandalisme en de toename van geweld tegen lhbtq’s. Er wordt met een beschuldigende vinger gewezen naar de politiek. Het COC blijft buiten schot, terwijl daar in de scene al tientallen jaren veel kritiek op is. Het COC verliest hier niet alleen terrein, maar spreekt zich ook niet uit over de werkelijke oorzaak van de afbrokkelende homo-emancipatie. Het COC heeft te weinig ‘ballen’, draagvlak en maatschappelijk inzicht. De politiek verschuilt zich achter een zwak COC, wat ook niet in het belang is van de lhbtq’s. De lhbtq’s verdienen beter!

Brian Martens, Amsterdam

Toeristenwoningen

En wéér een tendentieus onderzoekje van Dienst Onderzoek Informatie en Statistiek: ‘Woonruimte is vrijgekomen door het inzakken van toerisme’. Kunnen de vooringenomen rekenmeesters ook even aangeven hoe dat mechanisme gewerkt heeft dan? Waarschijnlijk omdat illegaal toerisme harder is aangepakt, maar niet omdat er minder toeristen zijn. Dat is namelijk slechts het politiek wenselijke beeld, maar het strookt niet met de realiteit. Wat vreselijk dat Amsterdam alleen maar naar dat stelletje wensdenkers luistert.

Diederik van der Staay, Amsterdam

Omgekeerde wereld

Ik ben verbijsterd over de enge cultuur die er kennelijk heerst op het stadhuis in Amsterdam, waar tegen vrouwelijke medewerkers die klagen over het MeToogedrag van wethouder Laurens Ivens wordt gezegd: ‘blijf maar bij hem uit de buurt en kom niet naar een vergadering waar hij ook is’.

Dit is de omgekeerde wereld en het is onbegrijpelijk dat de wethouder zo lang een hand boven het hoofd is gehouden. De vrouwen moesten zich aanpassen en voor de wethouder veranderde er niets. Welke stappen worden er ondernomen om een dergelijke cultuur te veranderen?

H. Drukker, Amsterdam