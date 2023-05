Opinie: ‘Fietsers rijden geen mensen dood, dus pak de automobilist aan’

Vorig jaar vielen er 737 verkeersdoden, onder wie 292 fietsers. Beeld Mats Van Soolingen

De tranen stroomden over haar wangen toen Nino’s moeder vorige week vrijdagavond de media te woord stond. Telkens weer vertelde ze over haar 12-jarige zoon. Haar enige kind, dat op weg naar school was doodgereden door een vrachtwagen. En terwijl Nino’s moeder smeekte om verkeersmaatregelen in Leiderdorp, vocht diezelfde avond een 5-jarig fietsertje om zijn leven. Hij was aangereden op een oversteekplaats in Utrecht.

Voor wie het heeft gemist, Nederland is allang niet meer een land waar je onbekommerd kunt fietsen. Vorig jaar vielen er 737 verkeersdoden, onder wie 292 fietsers, meldt het CBS. Dat is het hoogste aantal sinds 2008.

Vermeende verklaringen

Het CBS hield zich na deze mededeling keurig op de vlakte. Ondertussen buitelden deskundigen zich over elkaar heen met vermeende verklaringen voor de toename.

Meest gehoord: het zijn ouderen die heel hard gaan op een e-bike. Dan wordt er nog wat gemopperd over de drukte op het fietspad waarop een neuroloog het h-woord in de mond neemt: “Een fietshelm verkleint de kans op ernstig hoofdletsel met 60 procent,” aldus de arts.

Die neuroloog is niet goed geïnformeerd. In Nederland is zelfs nog nooit onderzocht in hoeverre de fietshelm veiligheid biedt. Voor zover ik kan nagaan baseert zij zich op Noors onderzoek. Noorwegen dus, waar de verkeerssituatie compleet anders is dan hier. Nog belangrijker: ook in dat Noorse onderzoek wordt onderkend dat een helm geen bescherming biedt tegen een vrachtwagen op een kruising.

Stoppen voor rood

Daar zit de crux natuurlijk. Hoe onhandig oudere mensen ook zijn, hoe druk het ook is op het fietspad en of je nou een helm draagt of niet: fietsers rijden geen mensen dood. Om met zanger Joop Visser te spreken: ‘Hun achterlicht wil weleens niet branden/en ze rijden weleens met losse handen/en ze stoppen ook niet altijd voor rood/maar fietsers rijden geen mensen dood.’

Wie iets wil doen aan de velocide moet geen maatregelen nemen tegen fietsers; dat is blaming the victim. Je zult het bij de automobilist moeten zoeken. Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen maakte al een begin vorige week: “We zien dat de mentaliteit in het verkeer ontzettend achteruitgaat,” zei hij. “Mensen geven anderen veel minder de ruimte. Ze zijn individualistisch bezig en hebben korte lontjes, ook in het verkeer.”

Elke auto mag vóór

Dus moet nu snoeihard worden gewerkt aan veilige fietswegen. Ik schrijf bewust fietswegen. Want als het op het vrijliggende fietspad of de fietsstrook drukker is dan op de autorijweg ernaast dan wordt het wellicht tijd om de situatie om te draaien, niet?

Klinkt revolutionair, ik weet het. Planologen redeneren liever vanuit de positie van de automobilist. Voor hen is een fietspad hooguit een manier om fietsers van de autorijbaan af te krijgen. En waar de boel elkaar kruist, plaatsen ze soms een verkeerslicht. Maar dan wel zo dat élke auto op de kruising vóór mag: de fietser mag als aller-, allerlaatste oversteken.

Amsterdam leek even op de goede weg te zijn door een aantal straten (zelfs een stuk gracht) deels af te sluiten voor autoverkeer. Maar bij de herinrichting van de Weesperzijde, een van de drukste fietsstraten in Nederland, kwam er uiteindelijk méér ruimte voor auto’s. Wie daar als fietser uitparkerende auto’s probeert te passeren kan bovendien een doodsklap maken op een fietsvijandige richel in het midden.

Stop de kindermoord

Het is dit jaar vijftig jaar geleden dat de pressiegroep Stop de kindermoord werd opgericht. Initiatiefnemer was de vader van Simone Langenhoff (6) in Eindhoven. ‘Enkele minuten nadat zij stralend van vitaliteit op weg was gegaan naar school, heeft een dom ongeluk aan alles een eind gemaakt,’ stond in de rouwadvertentie die hij voor zijn dochter plaatste.

De pressiegroep, veelal jonge ouders met hun kinderen, bezette kruispunten in 1973. De toenmalige staatssecretaris kwam op gesprek en het werkte. De groep praatte in tal van gemeenten mee over veilige fietsvoorzieningen. Er kwamen woonerven waar de auto niet anders dan stapvoets doorheen kon. Het aantal verkeersdoden, toen boven de 3.000 per jaar, begon te dalen.

Ik weet dat in elk geval één Amerikaanse documentairemaker nu naar Nederland komt om te filmen. Hij bewonderde het protest van Stop de kindermoord en is benieuwd hoe we vijftig jaar later omgaan met fietsers. Dat wordt geen fraai gezicht. Terwijl ik dit schrijf meldt Het Parool dat op de kruising Churchilllaan en de Scheldestraat een fietser zwaargewond raakte bij een aanrijding door een touringcar. Een maand geleden gebeurde op dezelfde plek een identiek ongeluk.

Jeroen Dirks (1961) is socioloog en hij fietst graag.