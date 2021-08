Opinie: ‘Extinction Rebellion moet geweldloos kunnen demonstreren’

Extinction Rebellion organiseerde in solidariteit met de actiegroep Behoud Lutkemeer! een klimaatkamp in de Lutkemeerpolder. Beeld Jakob van Vliet

Afgelopen zaterdag bezocht ik de demonstratie voor het behoud van het Lutkemeer. Een klimaatkamp georganiseerd door Extinction Rebellion (XR) in solidariteit met de actiegroep Behoud Lutkemeer!, die opkomt voor het laatste stukje biologische landbouwgrond in Amsterdam, waar Ahold een distributiecentrum wil laten bouwen.

Fietsend door de (nog) groene polder zag ik al van ver een vrij leeg festivalterrein, omringd door politiebusjes met draaiende motoren en mensen in uniform. Om de demonstratie zo veilig mogelijk te laten verlopen moest er, voordat je het terrein op kon, een sneltest worden afgenomen. Bij een negatieve test mocht je naar binnen.

Dit was voor sommige bezoekers een probleem. “Dus ik mag niet hier in de buitenlucht demonstreren tegen een onrechtvaardige transitie die ons voortbestaan bedreigt, biodiversiteitsverlies veroorzaakt en een ecologische ramp bespoedigt, als ik niet nu een test wil doen?”

De soms hevige, emotionele discussies bij de ingang tussen de organisatie en bezoekers raakten me, maar leidden wel sterk af van waar deze demonstratie over gaat. Het intimiderende machtsvertoon van de politie – denk ook eens aan alle overuren die in het weekeinde worden gemaakt – legde ook een heel verkeerd accent.

In het huiveringwekkende IPCC- rapport van vorige week wordt aan de noodrem getrokken. We kunnen niet langer zo doorgaan en moeten echt nu radicaal veranderen om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Overheden, burgers en bedrijfsleven zullen allemaal tegelijk in actie moeten komen, anders redden we het zeker niet.

Wat beweegt de gemeente (en de politie) in ’s hemelsnaam om het deze milieubewuste activisten telkens zo moeilijk te maken te demonstreren? XR is een totaal geweldloos netwerk dat opkomt voor natuurbehoud, en met acties probeert mensen bewust te maken om de desastreus escalerende klimaatcrisis te keren of ten minste af te remmen.

Dus nog even voor alle duidelijkheid: in deze prachtige polder met vruchtbare grond moet Ahold geen distributiecentrum bouwen.

Behoud de Lutkemeer!

Agnes de Ruijter, Amsterdam