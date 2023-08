Opinie: ‘Expats willen wel integreren, maar krijgen de kans niet’

Expats wordt ten onrechte verweten weinig moeite te doen om te integreren, stelt Gordon Darroch. Veel nieuwkomers willen dat immers wel, maar krijgen volgens hem de kans niet. ‘Succesvolle integratie vereist samenwerking van beide kanten.’

Als onderdeel van de campagne om het Europees Geneesmiddelenbureau in 2017 naar Amsterdam te lokken, produceerde het ministerie van Volksgezondheid een gelikte video van drie minuten over de reputatie van Nederland als een gastvrije plek om te wonen.

In de video worden de verbindingen met Schiphol, de ruime keuze aan Europese en internationale scholen en de ‘uitstekende’ beheersing van het Engels door de lokale bevolking aangehaald. Als bewijs hiervoor worden succesvol geïntegreerde organisaties zoals het Internationaal Strafhof en Europol aangehaald. “We zijn er trots op te kunnen zeggen dat we erin geslaagd zijn om hen zich thuis te laten voelen,” verklaarde het ministerie.

Maar zoals goede calvinisten weten, komt hoogmoed voor de val. Als de nieuwigheid van de massa’s fietsen, de grachten, de windmolens en de verbijsterende vlakheid van het land eenmaal is uitgewerkt, merken expats vaak dat het welkom minder warm is dan de overheidsvideo’s beweren.

Een panelonderzoek onder lokale bewoners door twee mediakanalen in Amsterdam onthulde dit jaar een groeiende wrok tegen de ‘parasieten’ en ‘Pokémonzombies’ die ‘het levenssap uit de stad zuigen’. De 300.000 expats in de metropool Amsterdam kregen het verwijt dat ze de huren en huizenprijzen opdrijven met hun 30 procent belastingvermindering, terwijl ze weinig doen om te integreren of zelfs maar de moeite nemen om Nederlands te leren.

Botsing tussen verwachting en realiteit

Het komt neer op een botsing tussen verwachtingen en realiteit. De Nederlandse regering gaat prat op haar staat van dienst als het gaat om het aantrekken van internationale bedrijven, zonder rekening te houden met de mogelijke gevolgen voor lokale gemeenschappen.

De werknemers van hun kant gaan ervan uit dat ze naadloos passen in het beeld van de ‘levendige internationale hoofdstad’ met haar bevolking van ‘ruimdenkende mensen’, om de promotievideo van het ministerie van Volksgezondheid nog maar eens te citeren. Het woord ‘expat’ is een beladen term die de suggestie wekt van welgestelde immigranten met blue chip jobs, hier om snel geld te verdienen terwijl ze geen respect tonen voor de lokale cultuur.

Zelfs burgemeester Femke Halsema deed hieraan mee toen ze voorstelde dat internationals uit hun bubbel moeten stappen, hun privileges moeten controleren, Nederlands moeten leren spreken en moeten doneren aan hun lokale voedselbank.

Minder een bubbel dan een glazen kooi

Voor veel expats voelt de ervaring minder als een bubbel dan als een glazen kooi. Ze zien de façade van de Nederlandse samenleving, maar stuiten op onzichtbare barrières als ze dieper proberen te graven. Hoewel het niet lijkt op de regelrechte vijandigheid waarmee andere migrantengroepen te maken hebben, is het op zijn eigen manier beperkend en isolerend.

Neem nu de veel verguisde ‘weigering’ om Nederlands te leren, een beschuldiging die arrogantie, luiheid en een misplaatst gevoel van recht impliceert. Vergeet even dat de ‘uitstekende’ Nederlandse beheersing van het Engels een van de belangrijkste verkoopargumenten van de regering is. Voor internationale inwoners die wel proberen de taal te leren, ligt de lat gewoon te hoog.

In de loop der jaren heb ik ontelbare verhalen gehoord van mensen die zich maandenlang door privélessen Nederlands ploeteren totdat ze zich zelfverzekerd genoeg voelen om een poging te wagen tot een eenvoudig gesprek met hun vrienden, buren of zelfs hun partner. De reactie is vaak een diepe zucht, rollende ogen en een opsomming van de grammaticale zonden die zijn begaan bij het componeren van drie aarzelende, onvolledige zinnen – en dat alles, vernietigend, in het Engels. Na twee of drie van zulke rituele vernederingen begint Nederlands leren op een dure en zinloze extravagantie te lijken. Is het een wonder dat ze het opgeven?

Vuilnisbak voor expats

Een van de appartementen in mijn straat wordt verhuurd aan studenten en jonge professionals, van wie velen buitenlands zijn. Een paar jaar geleden heeft de gemeente de vuilnisbak vervangen door een container voor tuinafval – duidelijk een vergissing, want de woning heeft geen tuin. Omdat het etiket met de uitleg over de kleurgecodeerde bakken in het Nederlands was, bleven de expats hun vuilniszakken in de vuilnisbak gooien, zich niet bewust van de fout.

De vuilnismannen lieten de zakken op de stoep staan, met het argument dat ze volgens de milieuwetgeving geen tuinafvalcontainer in een vuilniswagen mochten legen. Dus bleven de niet opgehaalde zakken wekenlang in de container rotten. Op een gegeven moment verschenen er handhavers van de gemeente. Zij bekeurden de bewoners voor het gebruik van de verkeerde bak en gingen weer weg, het probleem onopgelost achterlatend.

Een hele zomer lang klaagde iedereen over de ‘vuilnisbak voor expats’ die de straat vervuilde, en dat allemaal omdat niemand vijf minuten de tijd nam om het reglement uit te leggen.

Samenwerking van beide kanten



Succesvolle integratie vereist samenwerking van beide kanten, maar al te vaak ligt de last van de verwachtingen bij de nieuwkomers. Verhuurders hebben een ‘expat rental’-sector gecreëerd om extraatjes – zoals de 30 procent belastingvrijstelling – uit te buiten, maar het zijn de huurders die de schuld krijgen voor het uitprijzen van de lokale bevolking.

De veronderstelling is dat als expats echt willen integreren, ze een deel van hun fabelachtige rijkdom daarvoor moeten gebruiken. Maar het betalen van een premiumtarief voor huisvesting en essentiële diensten heeft niets te maken met mensen ‘zich thuis laten voelen’: het vergroot het gevoel van afgescheidenheid en versterkt de glazen kooi.

Nogmaals, ik erken dat andere migranten op veel gewelddadiger en afschuwelijker manieren worden gemarginaliseerd. Maar het idee dat voedselbanken, zelf een symbool van sociale uitsluiting, de poort zijn om de lokale bevolking en expats te verenigen, slaat de plank volledig mis. Als je nieuwkomers echt wilt helpen om zich thuis te voelen, probeer hen dan te helpen met alledaagse problemen, zoals op welke dag de vuilnisbakken worden opgehaald, of geef hen de kans een paar woorden van je taal te proberen zonder er een vaardigheidstest van te maken.

Afgezien van al het andere: als integratie al zo moeilijk is voor de meest bevoorrechte migranten, welke kans hebben de anderen dan?