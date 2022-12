Opinie: ‘Excuses voor het slavernijverleden kunnen onze ogen openen voor huidige misstanden’

Het Rotterdams Slavernijmonument aan de Lloydkade. Beeld ANP

Moet de Nederlandse regering excuses aanbieden voor ons slavernijverleden? Sinds de overheid begin november haar plannen hiervoor naar buiten bracht, is de discussie weer opgelaaid. In 2020, toen deze discussie in de Tweede Kamer werd besproken, zag Mark Rutte niets in excuses. Mensen die vandaag leven, zo ging de redenatie, kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor het verleden. Bovendien zouden excuses kunnen polariseren.

John Borstlap lijkt nu, twee jaar later, een gelijke mening toegedaan, gezien zijn stuk in Het Parool van vrijdag 9 december, waarin hij excuses beschrijft als een ‘treurig en zinloos moreel theater’.

Het is verleidelijk om het debat over excuses terug te brengen tot de vraag of generaties nu verantwoordelijk zijn voor of schuldig zijn aan misstanden uit het verleden. Veel mensen zijn daar snel klaar mee: ze voelen zich alleen schuldig voor de dingen die ze zelf hebben gedaan of die ze hadden moeten voorkomen.

Dat komt ook naar voren uit een onderzoek dat we wereldwijd naar dit onderwerp uitvoeren: mensen vinden doorgaans wel dat ándere landen verantwoordelijk zijn voor leed uit het verleden, maar zijn daar veel minder van overtuigd als het gaat om hun eigen land.

We erven de lusten, maar ook de lasten

Het toeschrijven van collectieve schuld en verantwoordelijkheid is ook niet zonder risico. Op diverse plekken in de wereld – denk aan de Jodenvervolging of de oorlog in voormalig Joegoslavië – hebben we gezien dat vermeende collectieve schuld als wapen in een ideologische strijd kan worden ingezet, en de aanzet kan zijn tot een cyclus van wraak, geweld en nieuwe vernietiging. Zo bezien is het idee van collectieve verantwoordelijkheid of schuld eerder een voedingsbodem voor intolerantie en agressie dan een basis voor verzoening of verzoenende gebaren.

We zijn dus gauw uitgepraat, wanneer de discussie over het aanbieden van excuses wordt teruggebracht tot de vraag of generaties nu schuldig of verantwoordelijk zijn voor misstanden uit het verleden. Verantwoordelijk en schuldig, dat zijn zij die daadwerkelijk misstanden pleegden of zij die dit lieten gebeuren. Zinvoller is het om na te denken over de vraag in hoeverre we, als gemeenschap of als land, verantwoordelijkheid willen nemen voor het verleden, vanuit een idee dat we niet alleen de lusten erven van wat generaties voor ons hebben bewerkstelligd (denk aan de AOW), maar soms ook de lasten.

Gemoederen mogen best oplopen

Dat bekent niet dat we hier eeuwig voor hoeven te boeten, wel dat we de lasten kunnen verlichten door rekenschap te geven van misstanden uit het verleden. Dit kunnen we doen door te erkennen wat er is gebeurd en door hier lessen uit te trekken, voor de samenleving nu en in de toekomst. En daar dragen we zonder meer verantwoordelijkheid voor.

Zoals minister Ingrid van Engelshoven zei in haar toespraak tijdens de Nationale herdenking slavernijverleden in 2020: “We kunnen pas samen vooruit, als we zonder vrees onze geschiedenis erkennen, en erover durven spreken.” Wat betreft het Nederlands handelen in Indonesië en tijdens de Tweede Wereldoorlog is Nederland zeer laat tot dit inzicht gekomen.

Toekomstige discussies over excuses, ook voor het slavernijverleden, zouden veel meer gevoerd moeten worden langs de lijnen van verantwoordelijkheid nemen en rekenschap geven. Excuses kunnen daar goed in passen en kunnen ook de ogen openen voor misstanden die nog steeds plaatsvinden. Daarbij mogen de gemoederen, als onderdeel van een maatschappelijk debat, best oplopen. Of het ook tot controverse en spanningen leidt, zal mede afhangen van de taal die politici gebruiken. Maar daar weet premier Rutte alles van.

Hoogleraar Juliëtte Schaafsma (sociaal wetenschapper) en promovendi Marieke Zoodsma en Marlies de Groot werken voor de Universiteit van Tilburg aan een internationaal, interdisciplinair project over politieke excuses en collectieve schuld en verantwoordelijkheid.