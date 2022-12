Opinie: ‘Excuses maken over het slavernijverleden gaat verder dan sorry zeggen’

Werk uit 1873 van Edwin Roffe, naar beeld van Charles-Henri-Joseph Cordier, genaamd Aimez-vous les uns les Autres (Love one Another), 1867. Beeld Rijksmuseum

Er is veel te doen over excuses maken over het slavernijverleden. Onze minister-president lijkt dit al polderend te willen oplossen. Een overleg op het Catshuis, nog wat uitleg aan de media, en dan moet toch mogelijk zijn dat niet hij, of onze koning, maar minister Weerwind gaat afreizen naar Suriname. Maar zo eenvoudig is spijt betuigen niet. De wetenschappelijke literatuur laat zelfs bij kleine normovertredingen al zien dat spijtbetuiging niet alleen een kwestie is van schuld bekennen maar ook van zorgvuldigheid, je verplaatsen in de ander, en toezeggingen voor de toekomst.

Vier stappen

Spijtbetuiging kan één van de meest effectieve oplossingen zijn voor een conflict. Maar het meest cruciale woord is ‘kan’, want het is allerminst een garantie voor succes. Het meest kansrijk is een volledige spijtbetuiging, die uit vier onderdelen bestaat. Als eerste moet je verantwoordelijkheid nemen voor wat je hebt gedaan. Vervolgens word je heel specifiek en concreet over wat je precies fout hebt gedaan (precisering).

Als derde onderdeel is het belangrijk dat je laat blijken dat je hierbij het perspectief van de ander neemt en dat ook benoemt (perspectief nemen). Het gaat namelijk niet om verdere uitleg over jouw fout, maar juist óók wat dat betekent voor de ander. Als laatste onderdeel maak je expliciet de belofte er alles aan te zullen doen om niet in herhaling te vallen (belofte). Dit laatste kan overigens breder worden opgevat, zodanig dat je expliciet aangeeft soortgelijke normovertredingen niet meer te vertonen.

Alle stappen cruciaal

Bij spijtbetuiging over ons slavernijverleden zullen alle stappen cruciaal zijn. Verantwoordelijkheid nemen is belangrijk, maar gemakkelijk gezegd en daarom niet toereikend. De precisering van waarvoor we precies spijt hebben en willen betuigen, zal een veel grotere uitdaging zijn. Gaat het voornamelijk over een systeem dat het toelaat mensen als slaaf in te huren? Of gaat het ook over hoe we hen behandeld hebben? En wie zijn ‘we’ eigenlijk? Alleen de Nederlandse regering toen, en zo ja, in welke periode?

Als je echt berouw hebt, ook plaatsvervangend, zal je ook het perspectief van de ander moeten nemen en benoemen. Welk leed van hen is dan precies onderdeel van de spijtbetuiging? Waaruit blijkt dat dit leed ons al langer bezighoudt? In Suriname is de slavernij al in 1863 afgeschaft. En dan het vierde onderdeel: de belofte richting de toekomst. Dit lijkt eenvoudig maar is dat allerminst, vooral omdat discriminatie naar etnische afkomst de basis was voor slavernij. Hoe ga je verwoorden dat we niet gaan discrimineren naar afkomst? Welke maatregelen neemt onze regering om de kans op discriminatie te minimaliseren? Welke afspraken, nog los van financiën, maken we voor onze gezamenlijke toekomst?

Waarschijnlijk gaan vele vragen verder dan wat de Nederlandse regering onderdeel wil maken van een officiële spijtbetuiging. Tot nu toe zijn er helaas vooral onduidelijkheden gecommuniceerd. Er lijkt op weinig succesvolle wijze overleg gevoerd te zijn over het hoe, het waarom, en zelfs het wanneer van de excuses. De eenzijdig aangekondigde datum van 19 december lijkt plaats te maken voor een proces dat zich uitstrekt tot in ieder geval 1 juli 2023. En nu wordt een minister van Financiën, Sigrid Kaag, afgevaardigd voor een verder overleg in Suriname. Na de poldering van vorige week is er nu dus poldering ter plekke. En dat slechts enkele dagen voor 19 december!

Onze gezamenlijke toekomst

Iedereen zal inzien dat excuses voor een van de grootste structurele fouten uit de Nederlandse geschiedenis een zeer belangrijke gebeurtenis zijn. De psychologie laat zien dat spijtbetuiging tussen groepen vaak moeizamer verloopt dan spijtbetuiging tussen individuen. En waarschijnlijk worden late spijtbetuigingen als minder oprecht gezien. Er is dan ook alles aan gelegen om de lessen uit de psychologie en andere wetenschappelijke disciplines extra serieus te nemen. Onze regering doet er goed aan om los van de financiën en herstelbetalingen, goed na te denken over de precieze afspraken die we willen maken voor onze gezamenlijke toekomst. Maar daarnaast is het belangrijk om met volle overgave het perspectief van hen als uitgangspunt te nemen, wanneer concreet gesproken wordt over onze geschiedenis van slavernij, uitbuiting en discriminatie. Zorgvuldigheid én betrokkenheid in woord en gebaar zijn essentieel voor een kansrijke spijtbetuiging. Als je het doet, moet je het goed doen.