Opinie: ‘Europese politiek moet zich actiever bemoeien met situatie in Iran’

Een solidariteitsprotest in Barcelona na de dood van Mahsa Amini. De 22-jarige Iraanse overleed nadat ze was opgepakt omdat haar kleding niet voldeed aan de voorschriften. Beeld Lorena Sopena Getty Images

Na de wereldwijde steunbetuigingen voor de Iraanse protesten is het opvallend dat twee zaken in de Europese politiek ongenoemd blijven: de nucleaire deal en de Iraanse Revolutionaire Garde. De discussie hierover dient veel actiever op de voorgrond te worden gevoerd, aangezien het de westerse politiek directer betrekt en een afzijdige, becommentariërende positie onhoudbaar maakt.

Sigrid Kaag liet onlangs terecht zien dat symbolische gebaren als het knippen van het haar, bovenal tot het domein van burgers behoren en dat politici de taak hebben om dit naar concrete acties te vertolken. De verklaring van een aantal EU-landen dat zij met sancties tegen zestien individuen en instanties zouden komen, is na drie weken protesten echter een zeer milde respons wanneer men licht werpt op de onderwerpen die vermeden worden.

De hand schudden

In tegenstelling tot eerdere protesten strijden de Iraniërs niet meer voor een referendum, hervormingen of nieuwe verkiezingen. Ze zijn meer eensgezind in hun eis dan ooit: de religieuze leiders moeten weg.

Vanuit dit perspectief is het schrijnend dat de Franse president Macron de nucleaire deal met de Iraanse president Raisi besprak en zijn hand schudde te midden van de protesten die op gewelddadige wijze onderdrukt worden. Met dat gebaar liet hij zien dat Europa zich bovenal bekommert om de nucleaire expansie van het Iraanse regime en de wens die Iran uitsprak om eventueel gasdeals met Europa te sluiten. Zolang de EU geen afstand neemt van het akkoord en daarmee de legitimiteit van het Iraanse regime blijft erkennen, is elke steunbetuiging een farce.

Ook de discussie over de status van de Iraanse Revolutionaire Garde is in de Europese politiek nagenoeg afwezig. De Verenigde Staten bestempelde dit korps in 2019 al als terreurorganisatie en ook in Canada is de discussie sinds de protesten volop aan de gang. De EU beperkt de zwarte lijst vooralsnog tot een aantal individuen, terwijl deze gehele organisatie gescheiden is van het reguliere leger en direct in dienst staat van de religieuze leiders.

Gespot in Canadese sportschool

Het is geen toeval dat de officieren van de oproer- en de zogeheten moraalpolitie, vanwege hun radicale loyaliteit, allemaal afkomstig zijn uit deze militaire branche. Hieruit wordt duidelijk dat hun functie met name bestaat uit het hardhandig onderdrukken van het volk en de instandhouding van het Iraanse regime. Toch kunnen zij zich vrij door de wereld verplaatsen. Zo werd onlangs de ex-politiechef van Teheran, die medeverantwoordelijk is voor de gewelddadige onderdrukking van de protesten in 2009, in een Canadese sportschool gespot.

Men kan de vrijheid van het volk daarom niet oprecht steunen zonder de vrijheid en status van deze organisatie op internationaal vlak ter discussie te stellen.

De strijd voor menselijke waardigheid moet meer zijn dan het betuigen van solidariteit. Die moet komen vanuit het besef dat ook de vrijheid om zich ergens niet of nauwelijks mee te bemoeien al van meet af aan invloed uitoefent op de vrijheid van de ander. Zoals de Oekraïense strijd ook de onze werd, zo ook moeten de democratische landen op daadkrachtige wijze erkennen dat de toekomst van de Iraniërs onlosmakelijk met onze politieke keuzes verbonden is.

Indien het uiteindelijke doel van eventuele sancties tegen Iran slechts het verkrijgen van een betere onderhandelingspositie voor de nucleaire deal blijft, staan wij aan de verkeerde kant van de protesten.

Matthias Desneulin is laatstejaarsstudent filosofie aan de Universiteit Leiden.