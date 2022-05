Opinie: ‘Europa moet ophouden met symboolpolitiek – de Oekraïners hebben er niets aan’

De EU vergroot zijn defensie-uitgaven, maar spekt tegelijkertijd de Russische oorlogskas met olie- en gasmiljarden. Zo financiert Europa beide kanten van de wapenwedloop, zegt Fabian de Koning.

Na grootschalige Duitse defensie-investeringen heeft Nederland ook trots aangekondigd te gaan voldoen aan de defensienorm van 2 procent van de Navo. Dit lijkt een krachtig statement, maar op de korte termijn hebben deze investeringen geen invloed op de oorlog in Oekraïne. De afgelopen weken werd herhaald dat waar wij vrijheid moeten bevechten, offers gemaakt moeten worden. Bij de huidige sancties is helaas vooral gefocust op de impact voor de EU-lidstaten en minder op de vrijheid en veiligheid van Oekraïne.

Terwijl de EU investeert in defensie, blijven er wekelijks miljarden aan olie- en gasbetalingen naar Rusland gaan. Europa geeft het signaal voor een nieuwe wapenwedloop met Rusland, maar financiert pijnlijk genoeg beide kanten. Het groots aankondigen van nationale defensie-investeringen terwijl Oekraïne iets anders vraagt lijkt op symboolpolitiek.

Het lijkt verstandiger om de 2-procentdiscussie later te voeren in plaats van de norm er nu doorheen te drukken als zogenaamde hulp aan Oekraïne of om onszelf te beschermen tegen Rusland. De Navo heeft zijn enige doel, vrijheid en veiligheid van zijn leden, altijd kunnen waarmaken en daar lijkt ook geen verandering in te komen nu het veel zwakkere Russische leger grote verliezen leidt. Omdat wij gevoelige, maar impactvolle maatregelen als een no-flyzone of een volledige energieboycot niet willen nemen, valt Europa deels terug op symboolpolitiek die Oekraïners beschermt noch de toekomst van Europa verstevigt.

Investeren in defensie zorgt voor minder budget voor langetermijnprojecten als de klimaattransitie en de technologiesector, die in de toekomst van groter belang kunnen zijn. Nog belangrijker is dat het Oekraïne nu niks oplevert in de strijd met Rusland. Laat de generatie van de Koude Oorlog niet haar denkbeelden overdragen aan de nieuwe generatie en voor ons bepalen dat Europa zich tot de tanden moet bewapenen vanwege het Russische gevaar. Stoppen met het spekken van de Russische oorlogskas is vele malen effectiever dan het starten van een nieuwe wapenwedloop. Dus breng de gevraagde offers voor Oekraïense vrijheid of geef eerlijk aan dat Europa deze niet wil brengen, maar financier dan ook geen onnodige wapenwedloop.

Fabian de Koning, Amsterdam