Opinie: ‘Europa laat de Afghanen in de steek’

Amerikanen verlaten Afghanistan. Beeld AP

Farzad uit Afghanistan is een van mijn beste vrienden in Amsterdam. Hij vluchtte voor het geweld in zijn vaderland en ondanks de trauma’s bouwt hij als ondernemer hier een bestaan op. De afgelopen maand wilde Farzad naar Afghanistan vliegen. Zijn vrouw en zoontje wonen in het binnenland en om hen hierheen te halen is er daar, behalve een papierwinkel, een enorme smak geld nodig om alles formeel rond te krijgen.

En toen namen de Taliban het land in rap tempo over. Toen viel het wapentuig dat de VS voor het Afghaanse leger had aangeschaft, ter waarde van 15 miljard euro, in handen van deze strijders. En waar wij ons best deden om Farzad te helpen, en lieve Amsterdammers hier papieren voor hem invulden zodat zijn vrouw en kind naar Europa konden komen, vrat Farzad zichzelf op, vol van angst. Maar ook met een knagend schuldgevoel: had ik ze maar eerder opgehaald, het is allemaal mijn schuld.

Twee weken geleden wist Farzads vrouw met hun kindje de hoofdstad te bereiken. Op een veilige plek kregen ze vorige week te horen dat militairen hen zouden ophalen. Dat ze die avond veilig naar het vliegveld zouden worden gebracht. Farzad sliep die nacht niet, zijn vrouw en zoontje evenmin. Ze wachtten en wachtten, bleven op en tuurden soms wanhopig naar buiten. Maar er kwam niemand, helemaal niemand. Daar zaten ze, door de wereld verlaten. En zo zitten ze daar nu nog.

Wanneer wordt Farzad, zijn vrouw en die kleine jongen recht gedaan? Wanneer komt er een nieuw asiel­beleid voor Afghanistan, zodat Afghanen recht krijgen op bescherming en asiel? Wanneer verstopt Europa zich niet langer achter Amerika en komt het zelf met een leger, creëert het een veilige zone? En meer nog: wanneer kiest Europa voor het recht van de zwakste?

Voor mij is Afghanistan niet meer een ver-van-mijn-bedshow. Voor mij heeft Afghanistan een gezicht. En het woont onder ons in Amsterdam. Daarom heb ik de petitie van Vluchtelingenwerk getekend, zodat er snel een humaan asielbeleid komt voor dit land, via helpeenafghaan.nl. Als Afghanistan lijdt, lijden wij dan mee?

David van der Meulen, dominee in Amsterdam