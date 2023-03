Opinie: ‘Erotisch centrum kan het stigma op sekswerk verkleinen’

Een erotisch centrum kan werknemers een veilige werkplek bieden met toezicht, goede arbeidscondities en gezondheidsvoorzieningen. Beeld Getty Images/Image Source

Het nieuwe erotisch centrum houdt de gemoederen flink bezig en heeft in de media nog geen warm welkom. Wij zien ook positieve kansen.

Seks is belangrijk, gezond en plezierig. Een grote meerderheid van de mensen zegt te genieten van seks. Nederland is een seksueel gezond land en een pragmatisch beleid draagt daaraan bij. Mensen hebben seks, we kunnen er het beste voor zorgen dat mensen weten wat ze (kunnen) doen, dat ze bewuste keuzes maken en dat ze in een veilige omgeving van seks kunnen genieten.

Betaalde seks is een vorm van seks en sekswerk is al bijna 25 jaar een legaal beroep in Nederland. Natuurlijk zijn er tal van problemen, maar laten we ons ook richten op de positieve aspecten. Wij denken dat het voornemen om een sekscentrum op te richten kansen biedt.

De grootste kans is het stigma rondom sekswerk, en daarmee ook seks in het algemeen, te verkleinen. Immers, onderzoek wijst uit dat niet geweld, mensenhandel of overdraagbare ziektes de grootste problemen zijn die sekswerkers ervaren, maar het heersende stigma. Het is in Nederland weliswaar legaal om als sekswerker te werken, maar dit wil niet zeggen dat sekswerk ook geaccepteerd is.

Morele paniek

De sekswerker die lichamelijk zieke medemensen of mensen met een beperking bedient kan soms nog wel enig respect krijgen. Echter, wanneer de klant bijvoorbeeld een ‘zielige man’ is, een eenzaam mens die verlangt naar intimiteit, of iemand met een variatie in seksuele voorkeur, dan ligt dit vaak anders. Ook verschillende motivaties om sekswerk te doen, bijvoorbeeld een goed inkomen verdienen of beroepstrots, worden verschillend gewaardeerd. Onze perceptie wordt gevormd door onze moraal en het is goed hierop te reflecteren. De ophef die er is rondom het erotisch centrum zien wij als een vorm van morele paniek.

Morele paniek maakt decriminalisering van sekswerk moeilijk, want het ontneemt sekswerkers het recht op zelfbeschikking en beslissingsbevoegdheid. In beleidsvorming rondom sekswerk zou er geen plaats moeten zijn voor morele paniek. Het maakt de sekswerkers monddood en misinformatie wordt verspreid op basis van aannames en vooroordelen. Zo ervaren gemeenten dat veel exploitanten van seksbedrijven zich aan de regels houden en wordt de overlast op de Wallen niet door de sekswerkers en hun klanten veroorzaakt, maar door een teveel aan (dronken) toeristen.

Als sekstoeristen entree moeten betalen om het eroscentrum te bezoeken, of daar worden geweigerd als ze dronken zijn, zullen weinigen meeverhuizen naar de nieuwe locatie. En als alleen de sekswerkers en hun serieuze klanten verhuizen, zal het eroscentrum geen speciale overlast geven. Dan kan het centrum een belangrijke stap zijn in de destigmatisering van sekswerk. Daarom zijn wij ook van mening dat het erotisch centrum juist in het centrum van Amsterdam zou moeten komen, in plaats van in een buitenwijk. Een plek bijvoorbeeld als waar De Nederlandsche Bank huist, zonder bewoners in de directe omgeving en met een goede bereikbaarheid.

Webcamfaciliteiten

De meerderheid van de sekswerkers in Nederland heeft een migratieachtergrond. Een erotisch centrum kan deze werknemers een veilige werkplek bieden waar toezicht, goede arbeidscondities en gezondheidsvoorzieningen zijn. Hieronder valt ook het aanbieden van werkplekken met goede webcamfaciliteiten. Dit biedt ook de sekswerkers die momenteel in de niet-vergunde sector aan het werk zijn, zoals bijvoorbeeld veel thuiswerkers, de mogelijkheid tot een legale en plezierige werkplek.

Een goede arbeidspositie draagt bij aan de arbeidsemancipatie van de werknemers en is tevens een belangrijk middel tegen de bestrijding van uitbuiting in de seksindustrie. In Nederland is ervoor gekozen sekswerk als legale bedrijfstak te zien. Sekswerk is een realiteit en maakt deel uit van onze stad, laten we het dan ook goed regelen en de burger- en arbeidsrechten van de werknemers beschermen. Wij hopen dat de gemeente Amsterdam vooral samen met de werknemers deze uitdaging aangaat.

Sekswerkers zijn niet het probleem, wel onderdeel van de oplossing. Ook de klanten zijn gebaat bij een omgeving zonder vervelende randverschijnselen. Met een breed aanbod kan een podium voor seksuele en genderdiversiteit worden geboden waarop de stad Amsterdam trots zou kunnen zijn.

Er zijn natuurlijk veel uitdagingen, maar het erotisch centrum zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de normalisering van sekswerk in Nederland. En mocht er een sekstheater komen, dan willen wij dat zo nu en dan wel omvormen tot een collegezaal om daar onderwijs over seks te geven.