Opinie: ‘Ernst, neem afscheid van die overbodige QR-code. Het is tijd’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Ernst, neem afscheid van die overbodige QR-code. Het is tijd’

Wanneer ik mijn favoriete koffiezaak binnenloop, komt er plots een beeld bij me boven. De vriendelijke koffiedame vraagt: “Mag ik je even scannen?”

Scannen, scannen? Ik wil helemaal niet dat iemand me scant. En voor ik het doorheb zeg ik met een grijns: “Ik ben toch geen koe? Met van die plastic flappen in m’n oren?” De koffiemevrouw kan er wel om lachen. En dat terwijl ik me gedachteloos al honderden keren heb laten scannen. En deze mevrouw ook gewoon doet wat er van haar wordt gevraagd. Toch denk ik: we hebben dit onszelf twee jaar lang aangeleerd.

Maar gaan we dat scannen nu ook weer afleren? We hebben ons twee jaar netjes in de rij laten zetten om ons te laten scannen. Alleen leven we nu niet meer in een tijd van: het moet nou eenmaal. Het is tijd om keurig afscheid te nemen van het systeem dat zegt dat je alleen toegang tot de samenleving hebt, als je een gezondheidsbewijs bezit. Weg met die overbodige code. Ernst, knip die gekke plastic flappen in mijn oor eens door.

Millennialdominee David van der Meulen, Amsterdam

‘Geef de Herepoort terug’

Ik lees dat Oudewater de in 1924 gestolen roofkunst wil terugkrijgen (Het Parool, 9 februari). Dat zou een mooi gebaar zijn van de gemeente Amsterdam. Als de drie gevelsteentjes daadwerkelijk teruggegeven gaan worden, vraag ik de directie van het Rijks of de Groningse Herepoort, die in de tuin van het Rijksmuseum staat, in één groot gebaar naar Groningen terug mag. We missen hem erg.

Arjen Boswijk, Groningen

‘Afghanistan: focus op praktische problemen’

Jip van Dort schrijft (terecht) dat de Afghaanse bevolking hulp verdient (Het Parool, 9 februari). Hij gaat echter niet in op de praktische problemen die moeten worden opgelost om de hulp ook daadwerkelijk op de plek (bij de bevolking) te krijgen waar het echt nodig is. Ik kan me voorstellen dat een aantal hulporganisaties zich daardoor laat weerhouden om geld of goederen te geven of te sturen.

Wim Huijbers, Reuver

‘Wij zijn niet in Noord geboren, maar willen ook verbinding’

De rake analyse van Bas Kok over het verzet tegen gentrificatie in Noord komt niet aan bij de verzetsgroepen in ons stadsdeel, blijkt uit de brief van Egbert de Haan (Het Parool, 10 februari). Behalve Verdedig Noord en Red Amsterdam Noord wonen er nog meer mensen in Noord, zoals ondergetekende. Wij zijn er niet geboren, maar we zijn er met liefde naartoe gekomen en hebben niemand verdrongen. Op de plek waar ik woon, stonden in het verleden vervuilende fabrieken.

Ja, onze wijk ziet er mooi uit met hedendaagse architectuur en, het zal de verzetsbrigade verrassen, er staat een flink aandeel sociale huur. We doen samen boodschappen, we lezen voor op de basisschool, we gaan naar de Van der Pekmarkt, we zingen met elkaar in het wijkkoor en we willen allemaal betere oeververbindingen.

Onze serieus te nemen zorg is dat het militante gentrificatieverzet mensen tegen elkaar uitspeelt in plaats van alle noorderlingen te verbinden. Mijn boodschap aan De Haan, columnist Massih Hutak en hun kameraden: wij blijven hier. Praat met ons als je verbinding zoekt.

Gemma Geurts, Amsterdam