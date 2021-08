Opinie: ‘Erkenning voor lichtschilder Jan Andriesse was er al in 1988’

Beeld Getty Images/EyeEm

Met belangstelling las ik de terugblik op het leven van de pas overleden kunstenaar Jan Andriesse onder de kop: ‘Lichtschilder kreeg pas laat erkenning’ (Het Parool van 23 augustus). Die erkenning kwam volgens mij toch iets minder laat dan je uit het stuk zou kunnen opmaken. Daarin staat dat hij pas in 2000 zijn eerste solotentoonstelling kreeg, in het Dordrechts Museum.

Maar al in februari 1988 vierde museum Fodor, gevestigd in het pand Keizersgracht 609 waar later museum Foam in is gekomen, het 125-jarig bestaan met een tentoonstelling van tekeningen en schilderijen van Jan Andriesse.

Hij woonde toen nog in New York, waar hij daglicht en schemering boven de Atlantische Oceaan probeerde te vangen in abstracte composities. De vorm die Andriesse had gevonden om zijn fascinatie voor het licht weer te geven, werd bij het Amsterdamse Fodor ook toen al hoog gewaardeerd.

Aernout Hagen, Amsterdam

‘Laat dat morele superioriteitsgevoel over Formule 1 achterwege’

Waar een normaal land verheugd en trots op een Grand Prix zou zijn, krijgt de organisatie van het evenement de ene na de andere rechtszaak om de oren. Vrijwel alle argumenten van de aanklagers draaien om het milieu. Maar is dat terecht?

Bij het Nederlands betaald voetbal zitten er maar liefst iedere week 250.000 toeschouwers in de stadions. Dat zijn 50.000 toeschouwers meer dan degenen die een enkele keer naar de Formule 1 in Zandvoort gaan. Toch is er geen enkele voetbalclub aangeklaagd door milieuorganisaties.

Zandvoort trekt 5 miljoen badgasten per jaar. Maar de 4 procent van dat aantal die naar het circuit wil, daar wordt tegen geageerd.

Bij mij rijst het vermoeden dat er bij de vele klagende partijen sprake is van een arbitrair moreel superioriteitsgevoel: een dagje strand mag wel, een Formule 1-bezoek niet. Voetbal als brood en spelen voor het volk is acceptabel, Formule 1 niet. Een Eurovisie Songfestival juichen we toe, de Formule 1 wordt verafschuwd.

Laat één ding duidelijk zijn: ik ben voor maatregelen om de klimaat­crisis op te lossen. Maar laten we ­reëel blijven. Twintig hybride (!) Formule 1-wagens gaan het verschil niet maken. En laten we elkaar vooral wat meer gunnen.

Bernard Witzel, Amsterdam

‘Duwo laat studenten in de steek’

Een of andere homofoob steekt regenboogvlaggen in de hens. In plaats van meer toezicht en controle, verbiedt Duwo (de huisbaas) alle vlaggen op muren, deuren, vloer en/of plafond. Waarmee de brandstichter zijn of haar zin heeft. De bewoners worden op een uitermate teleurstellende manier in de steek gelaten.

Ronald Nijenhuis, Zaandam

‘Regenboogvlaggen lokken agressie uit’

Terecht dat de verhuurder Duwo de regenboogvlaggen in de gangen van de flat verbiedt. Dit lokt alleen maar meer agressie uit.

Ik vind de geldinzameling voor het ophangen van vlaggen in de wijk sympathiek, maar meer een actie uit emotie dan dat het iets gaat opleveren. Beter is een gedegen onderzoek en het opsporen van de dader(s).

Albert Bakker, Amsterdam