Opinie: ‘Erken dat Indonesië heeft meebetaald aan de wederopbouw van Nederland’

Soekarno, de eerste president van de Republiek Indonesië, riep de Indonesische onafhankelijkheid uit op 17 augustus 1945.

Op woensdag 14 juni 2023 heeft Nederland de onafhankelijkheid van Indonesië op 17 augustus 1945 de facto erkend. Eerder heeft de voormalige minister van Buitenlandse Zaken namens de Nederlandse overheid een de facto aanvaarding van diezelfde datum als onafhankelijkheidsdag van Indonesië gedaan.

Dit is echter slechts een feitelijke, en geen juridische erkenning: in werkelijkheid zullen er niet veel veranderingen plaatsvinden. Opnieuw maakt de Nederlandse regering gebruik van een woordspeling.

Symbolische erkenning

Een juridische erkenning van 17 augustus 1945 zou verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor het herstel van het koloniale verleden in Indonesië. Dit zou namelijk betekenen dat Nederland na de onafhankelijkheid een soevereine staat heeft aangevallen, wat een oorlogsmisdaad is. Er zou een juridische omslag ontstaan, waar recht en onrecht opnieuw gedefinieerd zouden worden. Ten nadele van Nederland.

In Indonesië wordt de onafhankelijkheid jaarlijks groots gevierd op 17 augustus. Maar 29 december 1949, de datum die Nederland en de Verenigde Naties aanhouden, betekent niets voor hen. Een juridische erkenning zou deze datum ongeldig verklaren, waarmee de gemaakte afspraken herzien kunnen worden.

Na de onafhankelijkheid was het niet Nederland die Indonesië betaalde, maar Indonesië die voor zijn onafhankelijkheid heeft moeten betalen. Het bedrag van 4,5 miljard gulden dat Indonesië aan Nederland afdroeg, lag minstens zo hoog als dat van de Marshallhulp. Indonesië heeft de wederopbouw van Nederland dus deels betaald. Door een juridische erkenning zou Indonesië niet alleen herstelbetalingen van de onafhankelijkheidsoorlog kunnen claimen, maar ook de 4,5 miljard kunnen terugvorderen.

Minimale moeite om compensatie aan te bieden

Bij de feitelijke erkenning heeft Nederland aangegeven de compensaties voor Indonesische nabestaanden te versoepelen en te verlengen. In 2021 heeft de Nederlandse staat een schadevergoeding van 5.000 euro aangeboden aan de weduwen en kinderen van de geëxecuteerde Indonesiërs door het Nederlands leger.

Naast het feit dat de schadevergoeding natuurlijk veel te laag is, krijgen zij slechts vijf jaar de tijd om hier aanspraak op te maken. Nederland doet minimale moeite om compensatie aan de slachtoffers te bieden: er wordt geen actie ondernomen om de nabestaanden op de hoogte te stellen van deze regeling. Een volledige erkenning zou je dit niet kunnen noemen.

Verdeel-en-heerspolitiek

Een juridische erkenning zou ook grote financiële gevolgen kunnen hebben omdat Indonesië de meest winstgevende kolonie van Nederland was. Daarnaast zouden de proclamaties van West-Papoea en de Republiek der Zuid-Molukken, die door aanhangers van het koloniale bewind werden uitgeroepen, een andere betekenis krijgen in Nederland.

Met de erkenning van 17 augustus 1945 zou Nederland niet meer om het feit heen kunnen dat de proclamaties een neokoloniale missie waren. Indonesië kampt ondertussen nog steeds met deze verdeel-en-heerspolitiek van het koloniale verleden. Als Nederland dit feit zou erkennen, zou dit een stap vooruit kunnen betekenen in de materiële omstandigheden van Indonesië.

Christa Wongsodikromo is vierde generatie Javaans-Surinaamse diaspora. Zij is onafhankelijk onderzoeker en gastdocent aan de Universiteit van Michigan over het koloniaal verleden van Suriname en Indonesië.