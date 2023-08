Opinie: ‘Er zijn wel degelijk oplossingen voor het Wallengebied’

Beeld Vincent Spiering

Ouderschapsverlof is er óók voor partners

De schrijver van de brief over de carrière van moeders (Het Parool, 21 augustus) lijkt niet volledig geïnformeerd over de mogelijkheden van verlof rond zwangerschap en bevalling. De Wet arbeid en zorg biedt beide partners de mogelijkheid van ouderschapsverlof, voor beiden 26 weken, waarvan 9 weken gedeeltelijk betaald.

Wim Koot, Amsterdam

De teloorgang van de Wallen

Het is lang geleden dat ondergetekende zo’n geweldig informatief verhaal heeft gelezen over de teloorgang van de wereldberoemde Amsterdamse Wallen. Het verhaal van Frenk der Nederlanden – whats in a name? – stond in Het Parool van zaterdag 19 augustus 2023. En Français on dit: chapeau.

Het is ontluisterend om te zien dat dit gebied bijna niet meer toegankelijk is voor eenieder, wegens te grote aantallen binnen- en buitenlandse toeristen. De hoogleraar Bernard Rudofsky (1905-1988) noemt dat in het geweldige boek Architecture without Architects uit 1964 ‘the terror of tourism’. Ook dit gebied is vol, voller en volst. Dat geldt eveneens voor de meeste afvalbakken, die bijna permanent vol zijn.

In deze geweldige reportage over de Wallen worden geen oplossingen aangedragen. Die zijn er wel degelijk!

Het aantal bezoekers aan dit ‘festivalterrein met hoeren in alle maten, soorten en kleuren’ moet naar beneden. Binnenkort komen cruiseschepen met ongeveer 3000 gasten de oude stad niet meer in. Dat zou ook moeten gelden voor het niet-noodzakelijke particuliere autoverkeer. Buitenlandse auto’s zouden als eerste geweigerd moeten worden. Deze auto’s worden geparkeerd buiten de Singelgracht.

Ook zou dit beschermde stadsgezicht, sinds 2013 een werelderfgoedstad volgens Unesco, niet meer gratis toegankelijk moeten zijn. Bewoners van de oude stad en bedrijven krijgen een pasje en subsidie van de gemeente Amsterdam om in 17de-eeuws tenue met pruiken deze goddelijke monumentenstad nog aantrekkelijker te maken.

Ondergetekende – bijna 50 jaar actief in de Amsterdamse monumentenzorg – ervaart het gebied binnen de Singelgracht als het grootste openluchtmuseum in West-Europa, te vergelijken met het Belgische Brugge, het Italiaanse Venetië, het Spaanse Barcelona of het Tsjechische Praag.

De Amsterdamse binnenstad met al zijn grachten blijft een cultuurmonument van de hoogste orde.

Hans Tulleners, Amsterdam

Ondankbare vve-leden

Goed dat er weer eens aandacht is voor vve’s. Ik herken me 100 procent in het artikel en kan de lijst met situaties waar een bestuur mee te maken kan krijgen aanvullen. Het ergst is mijns inziens de ondankbaarheid en zelfs soms vijandigheid van enkele leden. Ook opvallend is dat zo’n 80 procent van de ca. 50 leden totaal niet is geïnteresseerd, maandelijks wel hun bijdrage betalen maar verder zie of hoor je ze niet.

Daarnaast hadden wij drie beheerders die niet voldeden (variërend van niets presteren tot dreigende diefstal) dus besloten wij het zonder beheerder te doen. Waar nodig vragen wij extern advies. Dat heeft de afgelopen 12 jaar prima gewerkt en de leden geld bespaard omdat er geen percentage van elk onderhoud naar de beheerder gaat (zo is vaak de regeling). Een beheerder die er belang bij heeft om een onderhoudsklus voor de hoogste prijs aan te besteden.

Dus inderdaad, vve’s zijn in hun huidige vorm niet houdbaar als ook commercie in het spel is. Er zijn allerlei certificaten voor beheerders en bedrijven, maar dat garandeert geenszins dat die partijen in het belang van een vve opereren. Ik ben benieuwd naar de overige reacties op dit artikel.

Ellen Ruijter, Amstelveen