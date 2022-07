Opinie: ‘Er zijn momenten dat je moet laten zien dat je het verdient om rechtvaardig behandeld te worden. Niemand anders zal dat voor je doen’

Beeld Getty Images

Gebruik onrechtvaardigheid niet als een excuus voor het niet kunnen behalen van je doel(en)

Iedereen is wel eens onrechtvaardig behandeld. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je op de basisschool een lager schooladvies hebt gekregen, omdat je ouders laagopgeleid zijn. Een ander voorbeeld kan zijn dat je ooit niet serieus genomen werd, vanwege je huidskleur, ras of geloof. Onrechtvaardigheid kan het pad naar jouw doel(en) belemmeren, wat natuurlijk hartstikke naar is. Het is heel erg makkelijk om zo’n gebeurtenis dan meteen als excuus te gebruiken. Als je denkt dat je niks kan veranderen aan zo’n situatie heb je het flink mis en lieg je tegen jezelf.

Er zijn momenten dat je moet laten zien dat je het verdient om rechtvaardig behandeld te worden. Soms komt het helaas gewoon niet vanzelf uit een persoon en moet je het er uit gaan halen, want uiteindelijk ben jij de enige die er daadwerkelijk ook iets aan kan veranderen. Niemand anders zal dat voor je gaan doen, alleen jij kan dat. Onrechtvaardigheid is niet altijd iets negatiefs. Misschien heeft het je wel sterker gemaakt als persoon. Ik heb op de basisschool een lager schooladvies gekregen dan dat bij mij paste. Daar zat ik dan verdrietig, omdat ik een hoger schooladvies had verwacht. Ik heb meteen actie ondernomen en niet zitten zeuren dat ik er niks aan kon doen. Ik heb de docent laten zien dat ik recht had op een hoger schooladvies. Ik heb toen een hoger schooladvies gekregen en ik heb ook wat van de situatie geleerd. Als ik ooit weer in zo een situatie beland, weet ik hoe ik het aan moet pakken.

Malyar Arman, De Nieuwe Havo, klas 3



Makkelijk kind

‘Eten, hoe moeilijk is dat? Ik bedoel, je hebt het nodig om te leven, energie te hebben en je lichaam gezond te houden. Waarom zou je daar bang voor zijn?’

Een van de vele vragen die ik nooit heb gesteld en nooit zal stellen aan mijn zus. Maar het is wel eentje waar ik dag en nacht mee rondloop. Afgelopen zes jaar was ik getuige van een moeilijke strijd tussen mijn zus en haar eetstoornis. Van huis naar ziekenhuis en weer terug naar huis, niet snappend wat er in het hoofd van mijn zus omging. Want waarom zou je dit jezelf aandoen: niet eten? Het is iets wat ik nooit zou begrijpen.

Allerlei nare gedachten hielden mij uit mijn slaap. En op het moment dat ik mijn ogen sloot, kwamen alle heftige gebeurtenissen weer naar boven.Geen woorden kunnen beschrijven hoe alleen en machteloos ik mij vijf jaar lang voelde.

Ik ben nu vooral boos op mezelf, dat ik al die jaren alleen maar bezig was om een makkelijk kind te zijn voor mijn ouders, door hen zo min mogelijk stress te bezorgen. Ik was zo bezig om een steun te zijn, dat ik vergat kind te zijn. Ik probeerde te dealen met mijn nare gevoelens door ze alleen maar weg te stoppen en te doen alsof er niks aan de hand was, want ‘mijn ouders hebben genoeg aan hun hoofd’. Ik wilde niet laten weten dat ik het ook lastig had. ‘Nog een probleem wordt te veel voor ze,’ bedacht ik me opnieuw en opnieuw.

Nu, vijf jaar later, loop ik nog steeds rond met hetzelfde gevoel. Niet omdat de thuissituatie nog steeds zo erg is, het gaat beter met mijn zus en ze heeft geen probleem meer met eten. Maar langzamerhand komen die weggestopte gevoelens weer terug. Het verschil is nu dat ik er over kan en durf te praten. Ik hoef mijn gevoelens niet meer te verbergen en ik hoef mijn trauma’s niet alleen, maar kan ze samen te overwinnen.

Nienke de Goede, IVKO, 2 vmbo

