Opinie: ‘Er zijn fors meer Tweede Kamerleden nodig’

Beeld Vincent Spiering

‘Kijk naar uitbreiding Kamerleden’

De doorstroom in de Tweede Kamers is groot. Het duurt een aantal jaren voordat een Kamerlid is ingewerkt en kort daarna vertrekken ze weer. De oorzaak daarvan moet met hoge prioriteit worden onderzocht. Wellicht hadden we een paar grote problemen in dit land kunnen voorkomen als we een goed functionerende Tweede Kamer en kundige Kamerleden hadden.

Het kan niet anders dan dat kleine partijen door tijdgebrekeen aantal dossiers verwaarlozen. Was een partij met een paar zetels bijvoorbeeld wel in staat zich te verdiepen in het nieuwe pensioenstelsel? Dat lijkt mij niet aannemelijk. Wellicht is een forse uitbreiding van het aantal Kamerleden en hun ondersteuning noodzakelijk.

A.H. Jacobs, Amsterdam

‘Wat een laf beleid’

Als ik door rood fiets: boete. Als ik 3 kilometer te hard rij: boete. Als ik de auto maar even verkeerd parkeer: boete. Als ik een joint opsteek: een waarschuwing. Amsterdam denkt met een waarschuwing de grootste overlast van de stad tegen te gaan. Wat een laf beleid.

Jeroen van Bergen, Amsterdam

‘Duur adviesbureau’

Knettergek toch om voor de Hermitage een nieuwe naam te laten ontwerpen door een duur adviesbureau. Als Hermitage niet meer kan of mag, waarom niet eenvoudig terug naar de vroegere bestemming, waarvan de naam Amstelhof was.

Mijn moeder werkte er ooit, de Amstel en het hof zijn nog steeds aanwezig. Gratis advies.

Eric Roodnat, Amsterdam

‘Vliegen de oplossing voor klimaatverandering?’

Zwarte zaterdag met 800 kilometer aan file voorspeld. Het beste omzeil je die trein aan auto’s met het vliegtuig natuurlijk. CO 2 -uitstoot een gewetenskwestie? Dan plant je tegenwoordig voor 3 euro aan wegwerpboompjes. Het offer om jouw voetafdruk te compenseren. Schuld afgekocht en strik erom.

Maar hier vliegt ons een gemiste kans om de oren. Want als je voor 3 euro een vliegreis van 240 kg CO 2 kunt compenseren, dan kun je voor zo’n 160 euro jouw totale jaarlijkse CO 2 -uitstoot compenseren. Gegeven dat de gemiddelde uitstoot van de Nederlander 13 ton CO 2 per jaar bedraagt.

Vliegen én een schonere planeet sponsoren, het kan allebei! Blijkbaar. Zo is vliegen al jarenlang niet het probleem maar juist de oplossing voor klimaatverandering. En is dit inzicht een blinde vlek. Het illustreert eens te meer hoe opgelegde groene strevens bedrijven belemmeren in hun bedrijfsvoering. Een tunnelvisie creëren.

Bedrijven focussen zich zo te veel op klimaatneutraliteit. Deden ze dat maar wat minder. Dan was global warming allang een vervlogen zorg.

Atze Lourens, Amsterdam

‘Mooi, homo en christen zijn in Amsterdam’

Wat prachtig dat lhbtq-predikant Wielie Elhorst zijn werk mag combineren met het christen zijn in Amsterdam.(Het Parool, 28 juli). Het liberale Amsterdam geeft hem die ruimte. Tegelijkertijd is die ruimte in veel Nederlandse dorpen van de zogenaamde Biblebelt nauwelijks aanwezig en mogen de mensen er geen homo zijn, laat staan een homopredikant op de kansel.

Arjen Boswijk, Groningen