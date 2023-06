Opinie: ‘Er wordt niet geluisterd naar onze zorgen over het erotisch centrum’

De Docklandsplot op de NDSM-werf, een van de drie plekken die de gemeente Amsterdam op het oog heeft voor het erotisch centrum. Beeld KOEN VAN WEEL/ANP

We zaten ruim elf weken nagelbijtend te wachten op de beantwoording van een honderdtal vragen die door bewoners en stadsdeelcommissieleden gesteld zijn aan de burgemeester. Onze zorgen en argumenten werden in de vragen geuit, we vroegen om onderbouwing en verdere onderzoeken.

Na ruim elf weken, de beantwoordingstermijn werd twee keer verlengd, kregen we een reactie. Daarin werden een paar vragen en zorgen thematisch behandeld, maar het leeuwendeel van de vragen verdiende, na er ruim elf weken op gebroed te hebben, niet eens een antwoord. Algemene strekking van de thematische beantwoording: ‘We nemen dit mee bij onze afweging wanneer het definitieve locatiebesluit is genomen en zullen dan pas rekening hiermee houden.’

Kort door de bocht: ondanks een stevig tegenadvies van het dagelijks bestuur, honderden zorgen en argumenten van de bewoners dat een erotisch centrum midden in een woonwijk zowel in Noord als in Zuid niet wenselijk is, en een helder negatief conceptadvies van de stadsdeelcommissies, horen we in deze beantwoording alleen maar een sussend ‘het komt wel goed’-geluid.

We zijn dus terug bij wensdenken en aannames en missen een goede onderbouwing om dit plan door te zetten.

De berg had een muis gebaard. ‘Reageer, ga het gesprek aan en stel vooral uw vragen’ wordt hier afgehandeld met een ‘het komt allemaal wel goed’-onderbouwing. En klap op de vuurpijl is de grote kop ‘Plannen zijn aangepast’ op de website van de gemeente. Alle zorgen, vragen en roep om onderbouwing zijn er nog steeds.

Als de zorgen, vragen en argumenten er niet toe doen, waarom werd ons dan om inspraak en advies gevraagd? Om te laten zien dat je het gesprek durft aan te gaan met bewoners terwijl je blijft vasthouden aan je voornemen om je plan door te zetten?

Afgelopen maanden hoorden we dat B&W en de raad hun zorgen uitten over het verdwijnen van het vertrouwen in de politiek.

Ik wens de raadsleden heel veel lef en wijsheid toe in het behouden en bevorderen van de integriteit die ze hebben als volksvertegenwoordiger. Ik hoop dat ze goed zullen luisteren, de signalen en zorgen van onze bewoners serieus zullen nemen en die niet zullen afserveren met ‘het komt goed’. Want dat zal geen zoden aan de dijk zetten en zal het vertrouwen in de politiek alleen maar verder doen aftakelen.

Laten we alsjeblieft niet uit het oog verliezen dat onze bewoners, hun veiligheid en de leefbaarheid van hun buurt belangrijker zijn dan welk coalitieakkoord of raadsbesluit dan ook.

Ik roep het college en de raad op om dit plan, een erotisch centrum midden in een woonwijk, terug te roepen en de NDSM te schrappen als geschikte locatie.

Canan Uyar, PvdA-stadsdeelcommissielid in Noord