Opinie: ‘Er worden veel te weinig woningen gebouwd voor ouderen en alleenstaande jongeren’

Ouderen in grote woningen

In Het Parool: een aanzienlijke groep ouderen woont in te grote woningen. Dat klopt, en ik kan het weten want ik woon er zelf ook in. Alleen al kijkend naar Amsterdam moet je concluderen dat er te weinig woningen worden gebouwd voor ouderen en alleenstaande jongeren. Waar vroeger hoofdzakelijk eengezinswoningen werden gebouwd, is er nu vooral vraag naar kleinere woningen en dan nog het liefst als appartement. In Amsterdam is bijna de helft van de bevolking alleenstaand, en dan heb ik de woningzoekenden die nog thuis wonen nog niet meegeteld. Amsterdam en de woningcorporaties moeten zich meer richten op het splitsen van woningen.

De eengezinswoning waar ik in woon is makkelijk op te splitsen in twee etages. Na enige aanpassingen en verbouwingen is hier makkelijk twee woonruimtes van te maken. Als woningbezitter kan ik die verbouwingskosten echter niet alleen ophoesten. Als er subsidies vanuit de overheid, semi-overheid en banken richting eigenaren en woningcorporaties zouden gaan ten behoeve van het splitsen van woningen naar sociale huur of koopwoningen voor starters, zouden er heel veel woningen in korte tijd bijkomen. In mijn geval als woningeigenaar kan de bovenverdieping voor 2 tot 2,5 ton verkocht worden, of verhuurd voor rond de 500 euro per maand.

Maar helaas hoor ik niemand over deze mogelijkheid. Sterker nog, ik zie nog steeds woningcorporaties eengezinswoningen toewijzen aan alleenstaanden of twee personen: veel te groot voor ouderen, maar ook voor alleenstaande jongeren. We moeten eens out of de box gaan denken. Bijvoorbeeld: een Zweedse gelijkvloerse woning van hout, 150 vierkante meter voor de prijs van 70.000 euro met alles erop en eraan. We hebben alleen bouwlocaties nodig en een overheid die die beschikbaar stelt.

Marcel Kemna, Amsterdam

Opstartproblemen

Kinderen van 14 worden met veel geweld beroofd van hun persoonlijke bezittingen, een 12-jarig knulletje wordt neergestoken en de politie lost waarschuwingsschoten op het perron... en de burgemeester noemt deze traumatische gebeurtenissen in jonge levens heel laconiek ‘opstartproblemen’?!

Dit gaat niet over Ed Koch die in de jaren tachtig New York moest redden van de ondergang, misdaad en verloedering. Het is onze eigen Femke Halsema in 2022 over Station Noord, onderdeel van de miljarden kostende Noord/Zuidlijn.

Zeuren om geld voor meer rails kan ons stadsbestuur als de beste, maar wanneer kinderen de ergste momenten uit hun jeugd meemaken heten het opstartproblemen. Iemand met deze houding zou nog geen fiets mogen besturen, laat staan een stad.

Jeroen Goeman Borgesius, Amsterdam