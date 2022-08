Opinie: ‘Er woedt een juridische revolutie in Nederland’

Boeren verzamelden zich met trekkers op de Dam om te protesteren tegen de maatregelen van het kabinet om het stikstofprobleem op te lossen. Beeld ANP

Er waart een opstand door Nederland van bezorgde burgers tegen een falende overheid. Veel mensen denken daarbij misschien aan de boerenopstand tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Dat is echter niet de opstand waardoor Nederland werkelijk verandert en de boeren zullen met hun protestacties aan het kortste eind trekken omdat zij de echte revolutie hebben gemist. Die revolutie bestaat uit het brede juridische verzet van vele burgers en milieuorganisaties tegen de voortdurende aantasting van hun gezondheid en de natuur in Nederland. Dat verzet heeft grote successen geboekt in Nederlandse rechtszalen waar op dit moment de echte revolutie plaatsvindt.

Recht op gezonde leefomgeving

De juridische opstand brak in 2019 uit door revolutionaire uitspraken van de Raad van State en de Hoge Raad. De Raad van State gaf Werkgroep Behoud de Peel uit Deurne en Mobilisation for the Environment en Vereniging Leefmilieu uit Nijmegen gelijk: het Programma Aanpak Stikstof van het kabinet Rutte II was onverenigbaar met Europese regelgeving voor de bescherming van de natuur en daarom waren vergunningen aan boerenbedrijven voor de uitstoot van stikstof ongeldig. Van de Hoge Raad kreeg milieuorganisatie Urgenda gelijk: het klimaatbeleid van de Nederlandse overheid voldoet niet aan internationale klimaatnormen en is daarom in strijd met het fundamentele mensenrecht van iedereen in Nederland op een gezonde leefomgeving. De uitspraken van de Raad van State en de Hoge Raad hebben een hechte basis in internationale rechtsnormen en wetenschappelijke inzichten over stikstofuitstoot en klimaatverandering waarnaar de rechters in hun uitspraken verwijzen.

De Raad van State en de Hoge Raad hebben de toon gezet voor de vele procedures die bezorgde burgers en organisaties de afgelopen jaren hebben aangespannen voor een beter milieu. Zo wonnen onlangs nog Natuurbeschermingswacht uit Meppel en Vereniging Behoud de Parel en burgers uit Grubbenvorst bij de Raad van State hun rechtszaken tegen uitbreidingen van veebedrijven en mestfabrieken. Bij de Raad van State loopt nog steeds de rechtszaak van Stichting Rust bij de Kust, Mobilisation for the Environment en Stichting Duinbehoud tegen de vergunning voor het racecircuit van Zandvoort.

Nieuwe rechtszaken

Omwonenden van Schiphol hebben zich verenigd in de Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder om de overheid via een rechtszaak te dwingen internationale geluidsnormen te handhaven. Omwonenden van Tata Steel en Dorpsraad Wijk aan Zee, Stichting Duinbehoud en Frisse Wind hebben collectief aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie vanwege de uitstoot van giftige stoffen waartegen de overheid tot nu toe onvoldoende optrad. Vereniging Milieudefensie won samen met andere milieuorganisaties de rechtszaak tegen Shell voor vermindering van CO 2 -uitstoot en heeft nieuwe rechtszaken aangekondigd omdat de overheid te weinig doet om haar klimaatdoelen te halen.

De juridische revolutie laat zien waarom de boerenopstand uiteindelijk zal mislukken. Omgekeerde vlaggen en blokkades van snelwegen zijn geen juridische argumenten voor een ander stikstofbeleid. De gesprekken met bemiddelaar Johan Remkes zullen voor de boeren ook geen zoden aan de dijk zetten, want Remkes is geen rechter en kan daarom geen bindende uitspraken doen over de normen waaraan stikstofplannen moeten voldoen. Als boeren oprecht van mening zijn dat zij betere plannen hebben voor de natuur en de gezondheid van alle burgers in Nederland, zullen ze dat in de rechtszaal moeten bewijzen en daar hebben boerentrekkers en brandende strobalen geen enkel gewicht. Internationale rechtsnormen en wetenschappelijke inzichten zijn voor rechters beslissend en niet de opvattingen van Nederlandse boerenorganisaties en Haagse politici die zwichten voor harde boerenacties.

De kabinetten van Rutte hebben twaalf jaar lang ruim baan gegeven aan de economische groei ten koste van een gezonde leefomgeving voor iedereen. Door de juridische revolutie moeten er nu grenzen aan de groei worden gesteld. Wanneer politici dat nog steeds niet aandurven, kunnen bezorgde burgers nu naar de rechter stappen. Verenig je en procedeer, want de rechter geeft je groot gelijk als het gaat om de bescherming van je gezondheid en de natuur in Nederland.