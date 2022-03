Opinie: ‘Er moeten juist zoveel mogelijk gemeentelijke bevoegdheden naar de stadsdeelcommissie’

Stembiljetten van de gemeente Amsterdam worden klaargemaakt voor de verkiezingen. Beeld ANP

John Jansen van Galen meent in Het Parool (dinsdag 8 maart) dat de stadsdeelcommissies ‘een hoog fopspeengehalte’ hebben en roept daarom op voor die commissies niet te gaan stemmen. Ik zal de laatste zijn om te beweren dat de stadsdeelcommissies in de huidige vorm wél tijgers met tanden zijn. Het zijn adviesorganen naar wie door de gemeenteraad en B&W slecht wordt geluisterd. Op het niveau waarop de stadsdelen zeggenschap hebben, zoals uitvoering van projecten, hebben de commissies wel enige invloed, maar die is beperkt.

Waar het in de analyse van Van Galen al misgaat, is met diens schets van het ontstaan van de stadsdelen. Die zijn namelijk niet ontstaan uit de democratiseringsgolf van de jaren zestig, want dan zouden ze wel van onderop zijn ontstaan. Nee, ze zijn ontstaan om de macht van de gemeentebedrijven te breken, zoals Publieke Werken. Daarvoor werden de stadsdelen uitgevonden, zodat de gemeentebedrijven over de stad konden worden verdeeld. Het kabinet Rutte I met gedoogsteun PVV maakte (uit rancune?) een wettelijk einde aan de stadsdeelraden, maar Amsterdam heeft er weinig aan gedaan om een kansrijk decentraal alternatief te vestigen in de stadsdelen.

In het huidige stelsel is ervoor gekozen alle macht bij gemeenteraad en college te leggen en mogen de stadsdelen, behalve Weesp straks, wederom niet eens hun eigen bestuurders kiezen. De macht ligt dan ook vooral bij het ambtelijk apparaat. Daarmee heeft de meerderheid van de raad inderdaad te kennen gegeven het decentrale bestuur geen serieuze rol te willen geven.

Maar met zijn oproep om maar niet voor stadsdeelcommissies te gaan stemmen bewijst Jansen Van Galen de lokale democratie een slechte dienst. In feite schaart hij zich daarmee in de kringen van notoire niet-stemmers, die hun absentie bij de stembus verklaren met uitspraken als: ‘je wordt door de hond of de kat gebeten’ of ‘het zijn allemaal zakkenvullers’.

In plaats daarvan moeten er weer zoveel mogelijk bevoegdheden naar de wijken, zoals dat vroeger het geval was met de stadsdeelraden, die in principe alle gemeentelijke bevoegdheden hadden. Want het is toch echt beter als bewoners zoveel mogelijk zelf invloed hebben op het bestuur van hun stadsdeel. Daar heeft onze lokale partij ook altijd pal voor gestaan. Dan wordt meteen een gigantisch democratisch tekort goedgemaakt: 821.000 Amsterdammers hebben slechts 45 gekozen volksvertegenwoordigers. Dat is tien keer minder dan de 650.000 inwoners van de 18 Friese gemeenten, die gezamenlijk 407 raadsleden hebben.

Amsterdam verdient méér en betere gekozen vertegenwoordigers, en niet minder, zoals Jansen van Galen wil.

Bas van Vliet, Lid stadsdeelcommissie Oost, Kandidaat ST3M-Méérbelangen